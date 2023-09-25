Управление внутренних дел города Ош вынесло предупреждение стройкомпании Nurzaman за рекламу, в которой высмеивается проблема похищения девушек.



Ранее в TikTok стройкомпании был опубликован пост. В нем содержится переписка девушки, которую якобы похитили неизвестные с отцом. Она пишет отцу о случившемся и просит помощи, но отец расспрашивает ее, куда ее привезли. Узнав, что дочь попала в один из домов стройкомпании Nurzaman, желает ей счастья. Следом в каруселе идут фотографии апартаментов.

Это реклама вызвала недовольство у части пользователей соцсетей. После критики, как сообщило издание 24.kg, стройкомпания удалила публикацию.

«Мы понимаем и принимаем этот момент. Наша политика нацелена на защиту прав людей, и не важно, это женщины или дети. Мы хотим жить в правовом обществе. Некоторые шутки бывают неуместны, и общество воспринимает их в штыки. Мы удалили публикацию и в последующем сделаем все, чтобы такое не повторилось», — сказал руководитель отдела маркетинга строительной компании Nurzaman Никита Коновалов.

Это не первая реклама, которая пропагандирует похищение девушек. В 2020 году подобные ролики публиковала Kozu Grill и ошское «Такси 180». В рекламе ресторана было показано, как отец прощает похищение дочери за мясо, а на видео «Такси 180» группа мужчин похищают девушку, их машина не заводится — девушка сначала кричит, а потом предлагает воспользоваться услугами такси.

В обоих случая на рекламы жаловались в Управлении рекламы и защиты прав потребителей Госагентства антимонопольного регулирования.

Как в Кыргызстане похищают женщин

Похищения девочек и женщин для насильственного вступления в брак — реальная проблема в Кыргызстане. Похищение зачастую заканчиваются изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев.

За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Однако зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания.

Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.

Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев, изнасиловал, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.

Похожая история случилась в мае 2018 года. Тогда похититель 19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться. Но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить с собой.

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Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

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