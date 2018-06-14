Все, кто знал Бурулай в один голос рассказывают, что она была очень чуткой и миролюбивой девушкой. Как самая младшая дочь, она была окутана особой любовью и нежностью со стороны родителей и пятерых старших детей семьи Кожоналиевых.

На восьмой день после смерти Бурулай гости продолжают приходить в дом Кожоналиевых, чтобы выразить соболезнования семье. На накрытом для гостей столе разложены фотографии со дня, когда возлюбленный Бурулай сосватал ее и они назначили свадьбу — это было всего за месяц до ее убийства.

В свои 19 лет Бурулай не собиралась заводить семью. Хоть у нее и был молодой человек, ее мечтой было стать медиком, и все свое время она посвящала учебе. Сватовство было вынужденной мерой, чтобы уберечь Бурулай от ала-качуу — за месяц до убийства ее уже похищали, но тогда ее удалось спасти. Вторая попытка того же человека насильно забрать ее замуж закончилась для Бурулай смертью.

Несмотря на то, что грядущая свадьба торопила события, девушка на фотографиях выглядит счастливой. Она с широкой улыбкой выглядывает из под белого платка, сидя за тем же столом, на котором теперь лежат ее поминальные фотографии.

Похищение у ворот дома

Ворота дома семьи Бурулай выходят на конечную остановку одной из городских маршруток. Марсбек — похититель девушки — работал водителем на этой линии. Парень мог каждый день наблюдать за ней, когда она ездила на учебу или выходила из дома по другим делам.

Примерно в 10 часов вечера 27 мая родители попросили Бурулай принести кефир из магазина, который примыкает к забору дома и находится в нескольких метрах от их калитки. У магазина стояла машина, в которой сидел похититель. По словам продавщицы Гульбарчын Байгашкаевой, Марсбек напал на Бурулай почти у порога магазина.

«Она вышла с кефиром и раздался очень громкий крик. Я выбежала за ней, но он уже закрыл ее в машине. Я даже лица его не разглядела, потому что волосы Бурулай были укутаны в полотенце. Оно упало на лицо похитителя и закрыло его», — вспоминает она.

Другой свидетель похищения — сосед Михаил Василенко — даже пытался остановить Марсбека. Парень бросился к машине, из которой раздавались крики. Он пробовал открыть дверь — не получилось. Тогда он начал по ней пинать.

«Я надеялся, что этим спровоцирую водителя — все-таки машина дорогая — чтобы он вышел, а дальше мы бы уже с ним поговорили. Но он вообще не реагировал. Я решил запрыгнуть на лобовое, и только поднял ногу, как он сорвался и поехал. Я не успел», — рассказывает он.

К этому времени продавщица магазина уже успела позвать родителей Бурулай и отец девочки вместе с Михаилом выехали на машине за похитителем, но не нагнали их.

Отец Бурулай у ворот отделения Жайылского РОВД

Убийство в отделении милиции

Семья сразу же сообщила о похищении в милицию. Через два часа им позвонили и сказали, что похитителя удалось перехватить на трассе Бишкек-Ош и милиционеры везут его и Бурулай в РОВД Жайылского района.

«Они сказали, что дочка в Кара-Балте, чтобы мы приехали туда и забрали ее. Мы с облегчением вздохнули. Потом я поговорила с дочерью по телефону — она сказала, что с ней все в порядке и она ждет нас», — говорит мама девушки Гульсара Кожоналиева.

От дома Бурулай до Кара-Балты ехать не меньше полутора часов. Родители девушки и несколько местных милиционеров, к которым они обратились, немедленно выехали туда.

«Мы уже проехали Сокулук и приближались к Беловодскому, как дочка еще раз позвонила — она спросила: “Мам, вы едете? Я вас жду”. Я ответила, что едем и совсем скоро ее заберем. После этого телефон отключился, это был наш последний разговор», — вспоминает Гульсара.

Отец девушки Турдалы Кожоналиев считает, что его дочь убили сразу после этого разговора. По его словам, Марсбек вырезал на теле девушки надпись «Б+Н» («Н» — первая буква имени жениха Бурулай) и ударил себя несколько раз ножом в живот.

Сейчас Марсбек находится в СИЗО-1, его водворили в следственный изолятор 12 июня после выписки из карабалтинской больницы, где его охранял круглосуточный конвой. Милиционеры пускали к нему в палату только врачей. По словам одного из них, милиционеры даже не разрешают передавать пациенту еду, боясь, что его могут отравить.

Мать Бурулай плачет, говоря об убийстве своей дочери

Три часа неизвестности

Родители Бурулай приехали в Кара-Балту примерно после полуночи — меньше, чем через час после последнего телефонного разговора с дочерью.

«Они [милиционеры] нас не пускали в отделение — говорили, что дочка пишет объяснительную и прочие документы. А в это время она уже была мертва. Они их [дочь и похитителя] посадили в одну комнату и сами, наверное, пошли чай пить или ужинать», — рассказывает отец Бурулай.

Турдалы смог поговорить с милиционерами лишь в 3 часа утра — он вспоминает, что начальник отделения пригласил его в кабинет и без подробностей сообщил, что его дочь убили.

«Это 100% вина милиции. Как они могли допустить, чтобы ее убили прямо в отделении? Они, наверное, подумали “как это обычно у кыргызов бывает: украли — договорятся”, взяли немного денег и оставили их вдвоем в комнате», — уверен отец.

После этого он несколько раз пытался встретиться с сотрудниками Жайылского РОВД, чтобы узнать, как они допустили смерть его дочери, но ни с кем поговорить так и не удалось. «Сейчас руководства нет. Все в Бишкеке», — постоянно говорили ему.

Через 10 дней после убийства Бурулай МВД уволило пятерых милиционеров из этого отделения, но это не утешило родителей девушки.

«Этого недостаточно. Просто уволить — это не наказание. Их надо посадить в тюрьму. Они допустили такое жестокое убийство. Он не просто зарезал ее, но еще и буквы вырезал на теле», — говорит отец, стоя перед закрытыми воротами милиции.

Марсбек похищал Бурулай два раза. После первого ала-качуу он сказал, что убьет девушку, если она не выйдет за него замуж. Через два дня Бурулай и ее парень назначили дату свадьбы. Иллюстрация: Дарья Удалова для Kloop.kg

Первое похищение

В первый раз Марсбек пытался похитить Бурулай за месяц до убийства. Сразу после этого с родителями девушки связались сваты и сообщили о его намерениях жениться на ней.

«Мы сказали: “Верните дочь, дайте нам с ней поговорить, если она не против — мы поддержим ее решение и вместе будем готовиться к свадьбе’’. Мы встретились и спросили ее, хочет ли она выйти за этого парня, но она отказалась», — рассказывает Турдалы.

Услышав такой ответ дочери, он отказал сватам и сказал, что не пойдет против ее воли и не отдаст замуж за нелюбимого.

«Тогда он [похититель] мне сказал: “Если Бурулай не выйдет за меня, я ее все равно убью”. Я виню себя за то, что тогда подумал, что он просто на эмоциях это сказал», — с тяжелым вздохом вспоминает отец.

Гульсара, мама Бурулай, рассказывает, что ее муж и брат Марсбека когда-то работали вместе — тот убедил отца девушки не обращаться в милицию после первого похищения.

«Он сказал, что такого больше не повторится, и он [Марсбек] больше никогда не побеспокоит Бурулай. Старшая дочь тоже просила написать заявление, но отец не написал его», — вспоминает Гульсара.

В тот же день Бурулай рассказала родителям, что встречается с другим парнем. Спустя еще два дня ее возлюбленный пришел к ним свататься, чтобы Бурулай больше не похитили. Свадьбу назначили на август. Бурулай не дожила до нее 90 дней.