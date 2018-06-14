Иллюстрация: Алина Печенкина для Kloop.kg

18-летняя девушка из Бишкека стала жертвой похищения и изнасилования — мужчина похитил ее 10 июня и увез в Нарынскую область и там, по ее словам, изнасиловал.

Об этом случае стало известно 14 июня от правозащитницы Азизы Абдирасуловой. По ее словам, семья жертвы обратилась в милицию, которая в итоге смогла вернуть пострадавшую в Бишкек и возбудила дело против похитителя.

Дело возбудили по статье «Похищение женщины для вступления в брак» Уголовного кодекса Кыргызстана — чтобы обвинить похитителя в изнасиловании, необходимо дождаться итогов экспертизы, которую пострадавшая уже прошла.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО-1 Бишкека.

Как произошло похищение?

По словам Абдирасуловой, семья пострадавшей приехала из Кочкорского района Нарынской области в Бишкек и два месяца жила в городе на съемной квартире.

Похититель девушки — сын хозяина жилья. По словам правозащитницы, похитителю помогла его сестра — она попросила у пострадавшей помощи на улице, где ее насильно затолкали в машину и увезли.

Отец похищенной услышал, как ее дочь затаскивали в автомобиль — он позвонил сестре похитителя, но она стала уверять, что его дочь выехала к их родственникам и скоро вернется. Позже она перестала отвечать на звонки отца.

В 12 часов ночи похитители вышли на связь с семьей девушки. Они сказали, что похитили ее для женитьбы.

Семья похищенной обратилась в милицию в Бишкеке — те связались со своими коллегами в Джумгале и попросили их задержать похитителей. Джумгальская милиция нашла девушку и вместе с похитителями доставила всех в местный РОВД.

«Девушка была в синяках, заплаканная и напуганная. Она призналась, что ее изнасиловали […] Сейчас она находится в больнице в Бишкеке», — говорит Абдирасулова.

Правозащитница считает, что к уголовной ответственности нужно привлечь не только похитителя, но и его сестру и родителей — как соучастников преступления.

«Она должна нести ответственность наравне со своим братом. И ее родители, которые насильно надевали платок и насильно положили [ее со своим сыном] в постель», — гвоорит Абдирасулова.

Убийство Бурулай в отделении милиции

Это похищение произошло через две недели после резонансного случая в Жайылском районе Чуйской области — в мае жертвой похищения стала 19-летняя Бурулай Турдалы кызы, её похитил водитель маршрутки возле дома в Бишкеке.

Когда милиция нашла и доставила похитителя и Бурулай в РОВД, похититель убил её прямо в Жайылском отделении милиции, когда они остались наедине, и попытался покончить с собой.

Сейчас похититель и подозреваемый в убийстве Бурулай находится в следственном изоляторе. По словам замглавы Службы внутренней безопасности МВД Омурали Сегизбаева, сотрудников Жайылского РОВД привлекут к уголовной ответственности.

История Бурулай мгновенно вызвала бурную реакцию в обществе. Кыргызстанцы стали обвинять милицию в халатности и требовать от властей более эффективной защиты жертв похищения.

Студенты и активисты провели в Бишкеке несколько акций и митингов в память об убитой девушке, а Программа развития ООН посвятила фильм об ала-качуу памяти Бурулай.

Ала-качуу в Кыргызстане

Похищение девушки для вступления в брак (ала-качуу) — когда-то было традицией кыргызов. К такому похищению прибегали, когда родители влюбленной пары были против их брака.

Сейчас ала-качуу часто происходит совсем иначе — девушку для вступления в брак часто может похитить совершенно незнакомый человек. При этом семья жертвы нередко становится на сторону похитителя, потому что вернуться к родителям после похищения — «позор».

По данным ООН, похищение девушек для насильственного брака в Кыргызстане происходит каждый час, а около 35% браков в стране — результат такого похищения.

В Кыргызстане есть уголовная статья за ала-качуу — «Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак».

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