Около 250 человек пришли к памятнику Уркуе Салиевой в Бишкеке, чтобы почтить память погибшей от рук похитителя 20-летней Бурулай Турдалы кызы и выступить против похищения девушек для вступления в брак.

Митинг прошел 9 июня возле памятника Уркуе Салиевой в самом центре Бишкека. На него пришли около 250 человек — в основном, школьницы, выступающие в танцевальной группе, и женщины разных возрастов.

Суть митинга — выступить против похищения девушек для вступления в насильственный брак (ала-качуу). Собрание проходило в контексте убийства 20-летней Бурулай Турдалы кызы, которая погибла от рук похитителя в здании РОВД.