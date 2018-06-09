Около 250 человек пришли к памятнику Уркуе Салиевой в Бишкеке, чтобы почтить память погибшей от рук похитителя 20-летней Бурулай Турдалы кызы и выступить против похищения девушек для вступления в брак.
Митинг прошел 9 июня возле памятника Уркуе Салиевой в самом центре Бишкека. На него пришли около 250 человек — в основном, школьницы, выступающие в танцевальной группе, и женщины разных возрастов.
Суть митинга — выступить против похищения девушек для вступления в насильственный брак (ала-качуу). Собрание проходило в контексте убийства 20-летней Бурулай Турдалы кызы, которая погибла от рук похитителя в здании РОВД.
На митинге выступила единственная женщина, которая была президентом независимого Кыргызстана — Роза Отунбаева. Она призвала бороться против похищения девушек и сказала, что в существовании этого явления виноваты и женщины, и мужчины.
«Да, мужчины похищают девушек, но именно другие женщины заставляют похищенную остаться в чужом доме. Ложатся на порог, пугая похищенную проклятиями. Мы должны все вместе бороться с этим», — сказала Отунбаева.
Среди её слушателей мужчин были единицы, многие из них пришли освещать само событие в качестве журналистов или фотографов. Но вот взрослые женщины пришли со своими детьми, а молодые девушки были самыми активными — они держали плакаты против ала-качуу.
Цветом прошедшего митинга был белый — организаторы, среди которых была телеведущая Ассоль Молдокматова, объяснили это тем, что таким образом участники чтят память девушек, похищенных и принужденных к вступлению в брак.
Молдокматова призвала принять законопроект по ужесточению наказания за ала-качуу и назвать его в честь Бурулай. По словам депутата Натальи Никитенко, важно не только работать над законом, но и над менталитетом — не закрывать глаза на похищения женщин и предавать это огласке.
После всех речей около 80 девочек в белых футболках и белых кепках станцевали перед участниками, держа в руках белые ленты — танцевать им пришлось под дождем, за время митинга погода немного испортилась.
Участники пошли маршем от памятника Салиевой до Белого дома, где заседают депутаты и находится администрация президента. Шествие проходило с теми же плакатами против ала-качуу, которые подготовили молодые девушки.
Дойдя до Белого дома, участники марша потребовали ужесточить наказание за «ала-качуу» — сейчас по кыргызским законам максимальное наказание за похищение женщины меньше, чем просто за похищение человека — семь лет лишения свободы к 10 годам, соответственно.
Это не первая акция протеста против ала-качуу за последнюю неделю — 6 июня прошел флешмоб, в котором участвовали более 1000 человек. Тогда перед собравшимися выступили депутаты парламента, которые пообещали ужесточить законы против похищения и принуждения к браку.
Ужесточить законы против ала-качуу и увеличить срок лишения свободы для похитителей до 10 лет предложил и омбудсмен Кубат Оторбаев.
«Умыкание невест (ала-качуу) должно жестко пресекаться, и виновники должны получить наказание по всей строгости закона. К сожалению, Бурулай стала жертвой не только ала-качуу, но и жестокого убийства, что говорит о деградации нового поколения, которое имеет неверные представления о создании семьи», — говорится в сообщении института омбудсмена.
Убийство в РОВД
Такое внимание к похищению женщин вызвала смерть 20-летней Бурулай Турдалы кызы, которую милиция задержала вместе с похитителем и доставила обоих в здание РОВД Жайылского района.
В здании милиции похититель убил девушку, пока сотрудников милиции не было в помещении, а после изрезал ножом себя самого, но сумел выжить. Один из главных вопросов в расследовании этого дела — как похититель смог оказаться в одном помещении со своей жертвой.
Представитель Службы собственной безопасности при МВД заявил, что убийца воспользовался халатностью милиционера, который «отвлекся» за несколько мгновений до убийства.
Родители Бурулай сомневаются в этой версии — по их мнению, похититель мог заплатить милиционерам, чтобы поговорить с девушкой и решить конфликт самостоятельно.
По предварительным итогам расследования из органов внутренних дел были уволены пять сотрудников милиции. Всего под санкции попали 23 милиционера.
«Ала-качуу» — это похищение девушки для насильственного вступления в брак. Часто оно заканчивается изнасилованием и заключением брака против воли девушки.
По данным ООН в Кыргызстане каждый час происходит «ала-качуу», и как минимум 35% браков в Кыргызстане — результат похищения. При этом суды в среднем наказывают преступников за похищение женщин менее строго, чем за кражу, скотокрадство и угон автомобиля.
Фото: Марат Абдыкалыков
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