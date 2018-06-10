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В колонии №27 в Чуйской области 60 человек, осужденных за экстремизм, устроили голодовку. Они отказываются от пищи пятый день и требуют разрешить им свободно передвигаться по территории колонии, иметь сотовые телефоны и уменьшить количество проверок. 11 из них порезали себе руки, а 10 — зашили рты металлической проволокой.

Заключенные колонии №27 в селе Молдовановка Чуйской области Кыргызстана протестуют уже пятый день — они устроили голодовку.

С 5 июня от еды отказываются 60 человек, осужденных за экстремизм. 10 из них зашили себе рты металлической проволокой, а 11 — порезали руки.

Заключенные требуют перевести их из отдельных камер и дать свободно передвигаться по территории колонии — осужденные за экстремизм лишены этой возможности. Также протестующие хотят, чтобы им разрешили иметь сотовые телефоны и уменьшили количество проверок со стороны сотрудников колонии.