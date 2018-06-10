Почти все соратники экс-президента Кыргызстана Атамбаева лишились своих должностей, на некоторых из них заведены уголовные дела по обвинению в коррупции. Единственный из них, кто остался у власти — это мэр Бишкека Албек Ибраимов. Но и он может лишиться работы, а то и свободы, если станет участником уголовного дела. Объясняем, какие из уголовных дел могут коснуться Ибраимова и стать причиной его досрочного освобождения с поста мэра.
После прихода к власти нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова в Кыргызстане начались постепенные отставки соратников его предшественника Алмазбека Атамбаева с высоких должностей. Одной из отправных точек для этого стала январская авария на Бишкекской ТЭЦ, из-за которой горожане несколько дней оставались без тепла, света и воды во время сильных морозов.
После того, как депутатская комиссия завершила расследование аварии и трат на модернизацию ТЭЦ на китайские кредитные деньги, начались первые задержания некогда высокопоставленных соратников экс-президента.
Наиболее весомых ставленников Атамбаева задержали в мае: это экс-премьер Сапар Исаков, обвиненный в коррупции при модернизации на ТЭЦ Бишкека, и Кубанычбек Кулматов, последние несколько лет занимавший должности мэра Бишкека, главы таможни, Российско-кыргызского фонда развития и Нацбанка — его обвинили в «незаконном использовании» гранта китайской компании TBEA в бытность мэром столицы.
Задержали и водворили в СИЗО и экс-министр энергетики Осмонбека Артыкбаева, обвиненный в заключении невыгодного контракта при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Компания TBEA упоминается во всех этих делах — именно она проводила модернизацию ТЭЦ и выдавала грант, потраченный на строительство школы в Калыс-Ордо, из-за которой и завели дело на Кулматова.
Единственный сторонник Алмазбека Атамбаева, пока сохранивший за собой свою должность — это мэр Бишкека Албек Ибраимов. Но власти возбудили уголовные дела, которые возможно коснутся и его.
«Растрата» на «Дастане»
В мае Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) возбудил уголовное дело из-за контракта на поставку изделий в ТНК «Дастан» в 2012 году — в то время завод возглавлял нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов.
По информации ГКНБ, в 2012 году ТНК «Дастан» заключил договор с компанией «Дастан Инжиниринг» на $533 тысячи на поставку изделий.
«Дастан Инжиниринг», 30 процентов которой принадлежали ТНК «Дастан», заключила договор на поставку этих же изделий с украинской компанией, причем в этом случае сумма была в разы ниже — всего $63 тысячи, включая доставку.
Ущерб, нанесенный этим контрактом, оценивают в $470 тысяч. Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения».
По информации ГКНБ контракт, нанесший финансовый ущерб, был заключен между председателем правления ОАО «ТНК “Дастан”» Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкуль Сасыбаевой.
Сам мэр Бишкека в интервью телеканалу «Апрель» сказал, что «не может сказать, что это дело связано с политикой и с ним конкретно».
Покупка дорогих саженцев
В мае ГКНБ возбудил дело из-за покупки саженцев для Бишкека по 9 тысяч сомов за каждый.
В 2017 году мэрия Бишкека утвердила бюджет, в котором 60 млн сомов выделили для закупки саженцев. Они должны были заменить 3000 взрослых деревьев, которые вырубили для расширения дорог. В это время Албек Ибраимов уже был мэром города.
Саженцы закупали у трех компаний: «АГТ Азия», «Зиар Строй» и «Арт Грин». По информации мэрии, деревья привезли из Европы, и за каждый привозной саженец заплатили от четырех до девяти тысяч сомов.
Из-за закупки дорогих крупномерных саженцев ГКНБ возбудил дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана».
Муниципальная земля
Может задеть Ибраимова и передача муниципальных земель строительным компаниям под строительство многоэтажек.
В конце мая ГКНБ сообщил о том, что выявил коррупционную схему — Бишкекглавархитектура в сентябре 2017 года незаконно и в обход заключения Департамента госэкспертизы выдала одной из строительных компаний Бишкека разрешительный документ на строительство многоэтажного дома в южной части города.
На этих землях по Генплану должны были строить диппредставительства и административные здания, но теперь на 2,86 гектарах земли строительная компания «Ихлас» возводит 14-этажный дом.
Как сообщает ГКНБ, мэрия Бишкека выдала участки в аренду ниже рыночной стоимости, из-за чего городской бюджет недополучит сотни миллионов сомов. По факту незаконной передачи муниципальных земель в аренду Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по статье «Коррупция».