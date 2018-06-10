Почти все соратники экс-президента Кыргызстана Атамбаева лишились своих должностей, на некоторых из них заведены уголовные дела по обвинению в коррупции. Единственный из них, кто остался у власти — это мэр Бишкека Албек Ибраимов. Но и он может лишиться работы, а то и свободы, если станет участником уголовного дела. Объясняем, какие из уголовных дел могут коснуться Ибраимова и стать причиной его досрочного освобождения с поста мэра.

После прихода к власти нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова в Кыргызстане начались постепенные отставки соратников его предшественника Алмазбека Атамбаева с высоких должностей. Одной из отправных точек для этого стала январская авария на Бишкекской ТЭЦ, из-за которой горожане несколько дней оставались без тепла, света и воды во время сильных морозов.

После того, как депутатская комиссия завершила расследование аварии и трат на модернизацию ТЭЦ на китайские кредитные деньги, начались первые задержания некогда высокопоставленных соратников экс-президента.

Наиболее весомых ставленников Атамбаева задержали в мае: это экс-премьер Сапар Исаков, обвиненный в коррупции при модернизации на ТЭЦ Бишкека, и Кубанычбек Кулматов, последние несколько лет занимавший должности мэра Бишкека, главы таможни, Российско-кыргызского фонда развития и Нацбанка — его обвинили в «незаконном использовании» гранта китайской компании TBEA в бытность мэром столицы.

Задержали и водворили в СИЗО и экс-министр энергетики Осмонбека Артыкбаева, обвиненный в заключении невыгодного контракта при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Компания TBEA упоминается во всех этих делах — именно она проводила модернизацию ТЭЦ и выдавала грант, потраченный на строительство школы в Калыс-Ордо, из-за которой и завели дело на Кулматова.

Единственный сторонник Алмазбека Атамбаева, пока сохранивший за собой свою должность — это мэр Бишкека Албек Ибраимов. Но власти возбудили уголовные дела, которые возможно коснутся и его.