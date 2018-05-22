Парламентская комиссия изучила траты на модернизацию ТЭЦ. Какие выводы она сделала?

Депутатская комиссия по изучению рационального использования китайского кредита в $386 млн на модернизацию ТЭЦ Бишкека обнародовала свое заключение. Комиссия считает, что стоимость оборудования была «существенно завышена», а интересы Кыргызстана были «недостаточно учтены».

Парламентская комиссия начала изучать траты $386 млн на модернизацию ТЭЦ Бишкека после того, как 26 января на станции произошла авария. Из-за поломки большая часть бишкекчан оставалась почти без тепла в течение пяти дней, в то время, как температура воздуха в городе по ночам опускалась ниже -25 градусов Цельсия.

Деньги на модернизацию в качестве кредита выделил государственный «Эксимбанк» Китая. Кыргызстан должен в итоге вернуть около $500 млн, считая проценты по кредиту. Модернизацию проводила китайская компания TBEA, которая сама покупала оборудование и выбирала субподрядчиков для проекта.

Депутатская комиссия пришла к выводу, что модернизация ТЭЦ была необходима из-за изношенности основного оборудования. Парламентарии также посчитали, что привлечение кредита было обоснованным, потому что у Кыргызстана не было собственных средств для реконструкции.

Однако у парламентариев возникли вопросы к процессу подписания соглашения и тому, как тратили кредитные деньги.

Основные выводы парламентской комиссии:

• поездка депутатов в Китай, организованная правительством и TBEA — «элемент лоббирования».

• в соглашении с китайской компанией не прописали права Кыргызстана.

• у трех министерств были замечания к соглашению с TBEA, но их так и не учли.

• китайская компания не предоставила никаких детальных отчетов о том, как тратили деньги на модернизацию.

• на оборудование для модернизации ТЭЦ завысили цены.

• модернизированную ТЭЦ приняли без системы удаления золы и шлака и химического цеха, которые также должна была построить TBEA.

• электрическая мощность нового блока ТЭЦ выше, чем старого, но тепловая — меньше.

• Сапар Исаков, который возглавлял отдел внешней политики в администрации президента, «оказал существенное влияние» на выбор TBEA подрядчиком для модернизации.

• Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, вмешивался в работу правительства при решении вопроса о модернизации.

Как выбирали подрядчика?

Комиссия в своем заключении расписала хронологию подписания соглашения и указала имена чиновников, которые принимали решение в тот период.

Согласно заключении комиссии, заниматься модернизацией ТЭЦ Бишкека хотели четыре компании, но наиболее технически и экономическими проработанными были проекты двух — российской «Интер РАО ЕЭС» и китайской компании ТВЕА.

В итоге правительство выбрало TBEA — министр энергетики Осмонбек Артыкбаев принял предложение китайской компании на совещании 28 мая 2013 года. ТВЕА оценила реконструкцию в $396 млн (позже цена была снижена на $10 млн). Стоимость проекта модернизации от «Интер РАО ЕЭС» была на $132 млн дороже.

Чтобы ознакомить парламент с деятельностью TBEA, министерство энергетики организовало две поездки для депутатов по инициативе самой компании.

Сейчас парламентская комиссия называет эти поездки «элементами лоббирования» со стороны правительства.

Уже в июле 2013 года компания «Электрические станции» заключила контрактное соглашение с ТВЕА по модернизации на ТЭЦ Бишкека. В заключении комиссии говорится, что контракт подписывался «без технико-экономического обоснования и детальных расчетов на основе конкретных смет по каждой позиции».

Контрактное соглашение подписывал тогдашний директор «Электрических станций» Салайдин Авазов, который сейчас находится под следствием.

Работники нового корпуса ТЭЦ во время церемонии его открытия 30 августа 2017 годда. Фото: Пресс-служба президента

У комиссии вызвали озабоченность некоторые пункты кредитного соглашения — например, пункт о том, что китайская сторона может прекратить предоставление кредита, если изменится политика в Китае или Кыргызстане. Тогда Кыргызстан должен будет немедленно выплатить долг и начисленные проценты.

Депутаты считают, что этот пункт внесли в заключение из-за того, что в Кыргызстане произошли две революции. Однако комиссия указывает в своем заключении, что в соглашении не прописаны права Кыргызстана.

Также в кредитном соглашении говорится, что в случае, если Кыргызстан не погасит проценты или кредит, то Китай сможет потребовать любой актив в международном арбитраже.

«Ни заемщик, ни любой из его активов не имеют права неприкосновенности, суверенности от арбитража, исков, судебного исполнения или любого другого правового процесса в отношении своих обязательств по настоящему соглашению», — говорится в документе.

По соглашению, все споры по кредиту будут решаться в Гонконгском международном арбитражном центре, который находится в Китае.

Соглашение с TBEA приняли без учёта замечаний

Три кыргызских министерства были не до конца согласны с проектом договора займа между правительством Кыргызстана и «Эксимбанком» Китая. Однако премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев одобрил проект кредитного соглашения 10 сентября 2013 года без учета замечаний и предложений.

Жанторо Сатыбалдиев, бывший премьером Кыргызстана во время подписания соглашения с TBEA. Фото: Улан Асаналиев / RFE/RL

Какие замечания были у министерств?

Министерство экономики советовало провести тендер, чтобы более эффективно выбрать компанию для модернизации ТЭЦ.

«ТВЕА уже участвует в реализации проектов строительства ЛЭП “Датка-Кемин”, а также она построила ЛЭП “Датка-Юг”. Повторный выбор этой компании без учета предложений других китайских компаний может привести к сомнению с их стороны в открытом и беспристрастном отборе компаний на проекты национального масштаба», — говорилось в замечаниях к проекту.

Министерство финансов предложило доработать проект, учитывая интересы Кыргызстана. По данным ведомства, государственный долг Кыргызстана постоянно увеличивался, потому что правительство привлекало новые кредиты на различные проекты.

«Привлечение чрезмерно больших новых займов приведет к угрозе устойчивости государственного внешнего долга Кыргызстана, так как на обслуживание возрастающего долга потребуются значительные денежные средства, которые окажут негативную нагрузку на государственный бюджет», — говорилось в замечаниях.

Министерство иностранных дел предлагало исключить из соглашения упоминание Гонконгского международного арбитражного центра и указать международный арбитражный суд, который находится на нейтральной территории.

«Положение соглашения накладывает обязанность принять и исполнить решение указанных судов [Гонконгского международного арбитражного центра]. Как последствие, имущество Кыргызстана, находящееся за рубежом, не будет находиться под охраной международных норм и может быть арестовано либо изъято. Подобный отказ от иммунитета не соответствует Конституции Кыргызстана», — говорилось в замечаниях.

Через день после того, как премьер Сатыбалдиев одобрил проект соглашения, министр финансов Ольга Лаврова подписала его. Позже она объяснила парламентской комиссии, что была обязана подписать соглашение, потому что правительство — коллегиальный орган, и она должна была подчиниться его решению.

Правительство внесло закон о ратификации кредитного соглашения с «Эксимбанком» как «неотложное» на ратификацию в парламент 2 декабря 2013 года. Жогорку Кенеш одобрил закон о ратификации соглашения уже 11 декабря, а президент Алмазбек Атамбаев подписал его 23 декабря 2013 года.

Как тратили деньги?

Соглашение между «Электрическими станциями» и ТВЕА заключено методом EPC, под которым понимается договор на строительство «под ключ» с фиксированной ценой.

«В связи с заключением контрактного соглашения методом ЕРС на фиксированную сумму в $386 млн, временной депутатской комиссии не представилось возможным потребовать от компании ТВЕА детальных отчетов на фактические расходы по модернизации ТЭЦ Бишкека», — говорится в заключении.

Бишкекская ТЭЦ. Фото: Улан Асаналиев / RFE/RL

Согласно заключению комиссии, компания ТВЕА не предоставила детальных расчетов на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на общую сумму $377,4 млн. У комиссии также вызвали вопросы большие суммы, которые из этих денег потратили по статье «Другие расходы», куда вошли:

• административные расходы — $14,4 млн;

• проектно-изыскательские работы — $11,9 млн;

• расходы на консультанта — $5,9 млн;

• пуско-наладочные расходы — $6,7 мн;

• расходы на транспортировку персонала и механизмов — $9,3 млн.

«Анализ затрат на модернизацию ТЭЦ показал, что по отдельным позициям имеются отклонения суммы фактически выполненных работ от сумм по ценовому предложению контракта», — говорится в заключении.

Согласно документу, расходы на два котла были выше на $10,6 млн, чем указано в ценовом предложении.

В заключении указывается, что есть расхождения и по суммам ввезенного в Кыргызстан оборудования.

По данным ТЭЦ Бишкека, за четыре года для модернизации ТЭЦ завезли оборудование и материалы на сумму в $170,7 млн. Однако Государственная таможенная служба сообщила, что по проекту «Модернизация ТЭЦ» в Кыргызстан завезли оборудование и материалы на сумму в $169,9 млн. Это почти на $800 тысяч меньше.

«Четко прослеживается существенное завышение цен на поставленное оборудование, например, завышение цен на плоскогубцы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры, грузовые лифты и так далее», — сказано в заключении.

Что в итоге построили?

7 июля 2017 года компания «Электрические станции» приняла на свой баланс модернизированную часть ТЭЦ, хотя ТВЕА не построила химический цех для новых блоков. Договоренность о строительстве нового химцеха была достигнута за день до того, как «Электрические станции» подписали акт приема-передач. Подготовка к строительству нового химцеха ведется только сейчас.

«Государственная приемка модернизированной части ТЭЦ Бишкека была произведена поспешно, так как, строительство систем золошлакоудаления и химцеха не были завершены», — сказано в заключении.

В эксплуатацию ввели два новых энергоблока и дымовую трубу высотой в 150 метров. Электрическая мощность старых блоков составляла 666 МВт, модернизированные блоки стали на 146 МВт мощнее.

Однако тепловая мощность новых блоков уменьшилась на 149,7 Гкал/ч по сравнению с тем теплом, что вырабатывало старое оборудование.

ТЭЦ после январской аварии. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Причем здесь Сапар Исаков и почему Атамбаева хотят привлечь к ответственности?

Депутатская комиссия указала в своем заключении, что бывший премьер-министр Сапар Исаков, будучи заведующим отделом внешней политики, направил служебную записку президенту о приемлемости предложения компании ТВЕА. Эту записку получила и компания «Электрические станции».

«Это оказало существенное влияние на решение в выборе компании ТВЕА как генерального подрядчика модернизации ТЭЦ города Бишкек компанией “Электрические станции”», — сказано в заключении.

Также депутаты заявили, что Алмазбек Атамбаев, находясь на посту президента, вмешивался в деятельность правительства при подписании соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека. Член комиссии Исхак Масалиева заявил, что Атамбаев давал прямые указания министрам по вопросу модернизации ТЭЦ.

«Дача президентом напрямую указания министру в обход премьер-министра противоречит закону. Это нарушение Конституции. Я предлагаю изменить закон. Сейчас действующего президента можно привлечь к ответственности через импичмент, можно привлечь к ответственности и действующего депутата. Но экс-президента никто и никогда не сможет привлечь к ответственности», — заявил он.

В ответ Исаков заявил, что Атамбаев не давал никому поручений выбрать определенную компанию для модернизации ТЭЦ.

«Масалиев говорит, что Атамбаев дал поручение. Но Атамбаев написал, что просит рассмотреть. Масалиев врет. Прочитайте наше письмо, мы не лоббируем определенную компанию. Мы просто дали президенту информацию по компаниям», — заявил Исаков.

В итоге депутаты решили, что нужно дать правовую оценку действиям Сапара Исакова. Также парламентарии решили внести в законодательство изменения о статусе неприкосновенности экс-президента. По задумке депутатов, если бывший президент подозревается в совершении тяжкого преступления, то его можно будет привлечь к ответственности.

Алмазбек Атамбаев, бывший тогда президентом, на торжественном открытии нового корпуса Бишкекской ТЭЦ 30 августа 2017 года. Фото: Пресс-служба президента

Сам Атамбаев заявил 31 апреля на пресс-конференции после съезда Социал-демократической партии, которую он возглавляет, что тендеры, связанные с реконструкцией ТЭЦ, проводились командой нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Во время реконструкции ТЭЦ Жээнбеков занимал пост премьер-министра.

«Все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Жээнбекова. Я же говорю, это была просто отвлекающая шумиха. Потому что если там что-то не так, уже и на меня поворачивают», — сказал Атамбаев.

Что еще хотят депутаты?

Парламентарии по итогам трех заседаний поручили генеральному прокурору дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые причастны к подготовке, подписанию и самому процессу модернизации ТЭЦ.

Генпрокуратура, Счетная палата и Госкомитет нацбезопасности должны будут изучить, насколько эффективно и по целевому назначению использовался кредит в $386 млн для модернизации ТЭЦ.

Также эти ведомства должны будут изучить аффилированность субподрядчиков и субпоставщиков компании ТВЕА с должностными лицами.

Депутаты поручили им изучить и расходы по использованию гранта в $20 млн, который ТВЕА выделила на строительство школы, покупку оргтехники, разработку технико-экономического обоснования проекта строительства Кара-Кечинской ТЭС.