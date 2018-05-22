Верховный суд оставил в силе приговор экс-генпрокурору Аиде Саляновой

Кыргызский Верховный суд оставил в силе приговор предыдущих инстанций в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Ее признали виновной в незаконном продлении лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева, и приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой.

Защитник Саляновой просил оправдать ее по всем пунктам. По его словам, суды предыдущих инстанций допустили нарушения, а дело было политически мотивированным. Прокуроры попросили оставить приговор в силе. Однако судья оставил в силе решение предыдущих инстаниций.

На предыдущем заседании суда Салянова назвала уголовное дело в отношении нее «политическим заказом Атамбаева».

«Всем известно что это заказ [экс-президента Алмазбека] Атамбаева. Ненависть и двуличие одного человека отняли золотые полтора года. Я за год написала 10 законов. Еще сколько могло бы быть написано», — сказала она.

Она также заявила, что никогда не была знакома с Алексеем Елисеевым. По ее словам, все сотрудники минюста подтвердили законность продления лицензии Елисееву, потому что никто из них не видел письма от правоохранительных органов о возбужденном уголовном деле на адвоката.

Салянова считает, что даже в случае, когда уголовное дело возбуждено, лицензию можно было продлить, потому что Елисеев еще не был осужден.

Районный и городской суды признали Салянову виновной в том, что она, будучи министром юстиции, в 2010 году незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву — соратнику Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Саляновой в 2016 году. Она называла это дело «политическим» и «сфабрикованным» и связывала его с тем, что открыто критикует Алмазбека Атамбаева.

Она начала выступать против Атамбаева после того, как покинула пост генпрокурора в 2015 году. Салянова обвинила власти в давлении из-за уголовного дела против ее мужа Бакыта Абдыкапарова, которого подозревали в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

В 2016 году, уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны. В том же году её мужа приговорили к семи годам условно.