«Чем здесь можно заниматься?» Как украинский атомоград пытается победить свою экономическую зависимость

«В городе все активно надеются на то, что АЭС будет расширяться, и к уже имеющимся двум блокам пристроят еще один или два», — рассказывает Наталья Коваль. Её родители ещё в 1990-х переехали в Нетешин с севера России, потому что мама Натальи очень хотела жить там где растет клубника.

Российских переселенцев в городе очень много. Хоть он и расположен в преимущественно украиноговорящем регионе, практически вся коммуникация, даже на официальных уровнях на станции, ведется на русском языке. За это сами жители в шутку называют свой город сепаратистским. Тем не менее, это не мешает тому, чтобы на главной площади Нетешина рядом с украинским флагом развевался красно-черный — флаг Бандеры.

«АЭС всегда была самым престижным местом работы из-за социальных преимуществ – медицинское обслуживание, пенсия, льготы. Но в обмен за эту стабильность каждый работник должен был подписать кучу бумаг о том, что он не будет принимать участие в митингах, разглашать свою зарплату или обсуждать на рабочем месте политическую ситуацию», — говорит Наталья. Она одна из главных активисток города.

На вопрос, работала ли она на станции, она смеется и говорит: «На станции не любят людей, которые выделяются из толпы». Рассказывает о своем знакомом, который, проработав на АЭС несколько лет подряд, понял, что в его обязанности входит только поиск порно на рабочих компьютерах станции, а самым ярким впечатлением с работы стал момент, когда у одного из работников он нашел целых 87 гигабайтов эротических картинок.

В 2016 году Наталья создала «Арт-пространство» — летнюю площадку в заброшенном сквере, где теперь ежегодно проходит Праздник уличной музыки и Ночь короткометражек. На небольшом участке земли между двух многоэтажек стоит крохотная сцена, на которой как будто бы с трудом поместится даже полная барабанная установка. Перед ней — бесколесый запорожец с нарисованной на бампере вышиванкой. Такое чувство, что он стоял здесь очень давно, а город год за годом просто вырастал вокруг него. Но это не просто запорожец – в нём растет цветочная клумба.

«Каждый день летом это место оживает: теперь для того, чтобы послушать живую музыку или под открытым небом посмотреть кино, уже не нужно кататься в большие города», — говорит Руслан Рудомский. Он — еще один местный активист. Деньги на создание «Арт-пространства» частично собирали с самих жителей города, частично проект финансировали местный бизнес и депутаты областного совета.

Но сейчас, по словам Рудомского, городской совет планирует построить на месте сквера очередной торговый центр. Причина – личная конкуренция мэра города с одним из местных предпринимателей. «Даже несмотря на тысячу подписей жителей города под петицией про запрет застройки “Арт-пространства”, власти все равно собираются это сделать», — добавляет Руслан.

АЭС практически не принимает участия в социальной жизни города — финансировать мероприятия она не может. Единственное, на что станция выделяет деньги — это проведение детского песенного фестиваля «Энергофест». Расходы на его организацию она делит пополам с городским советом. Мэр, Александр Супрунюк, показывает мне яркую брошюру фестиваля и извиняется, что не может отдать её мне — осталась последняя. На картинках дети в разноцветных костюмах и с микрофонами в руках на главной сцене города — в Дворце культуры «Энергетик».

Супрунюк хвастается, что в конкурсе участвуют не только местные дети, но и представители других «стран СНГ». Всё это напоминает «Утреннюю звезду» местного масштаба — с залами, наполненными восхищенными родителями выступающих. И то лишь наполовину.