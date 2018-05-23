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Жогорку Кенеш решил разработать механизм лишения неприкосновенности экс-президентов, но пока непонятно, как он будет работать. Автор этой идеи, депутат Исхак Масалиев, хочет таким образом привлечь к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Но, если соблюдать Конституцию, сделать это не получится. Рассказываем, почему.

Что случилось?

17 мая депутаты рассматривали итоги расследования парламентской комиссии по аварии на бишкекской ТЭЦ и в конце заседания парламентарии решили найти способ привлечь к ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

С идеей лишения неприкосновенности Атамбаева выступил депутат от «Онугуу — Прогресс» Исхак Масалиев, который был в составе парламентской комиссии. По его словам, Атамбаев «минуя премьер-министра, давал поручения министрам» при модернизации ТЭЦ.

«Действующему президенту можно объявить импичмент, равно как привлечь депутата к ответственности. А вот экс-президента никто и никогда не сможет тронуть. То, что один человек может ни за что не отвечать, противоречит Конституции», — сказал Масалиев.

Большинство депутатов поддержало идею, и разработку этого механизма поручили парламентскому комитету по конституционному законодательству.

Сейчас «Закон о гарантиях деятельности президента» охраняет экс-президентов от привлечения к уголовной и административной ответственности за то, что они совершили в период исполнения своих полномочий.

Исхак Масалиев — автор идеи о лишении экс-президентов неприкосновенности

Когда разработают механизм лишения неприкосновенности?

Масалиев говорит, что разработкой механизма лишения неприкосновенности должен заняться парламентский комитет, и все вопросы о том, как это будет работать, нужно задавать его членам. Хотя сам Масалиев входит в комитет по конституционному законодательству.

Другой член этого же комитета Асель Кодуранова из СДПК сообщает, что парламентарии пока не приступили к разработке такого механизма.

«Это была идея Исхака Масалиева, голосование прошло, но есть те, кто проголосовал против. Поэтому сейчас о разработке даже речи нет, лично я голосовала против», — говорит она.

Что говорят юристы?

По словам юристов, можно изменить законы так, чтобы лишить экс-президентов неприкосновенности, но привлечь к ответственности Атамбаева все равно будет нельзя. По их мнению, закон будет распространяться только на будущих экс-президентов.

Эдиль Эралиев, юрист из компании «Прецедент», считает, что депутаты могут только прописать процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, но вопрос о привлечении к ответственности Атамбаева останется открытым.

«Даже если они внесут изменения в “Закон о гарантиях деятельности президента”, то он обратной силы не имеет. Закон, который отягчает обстоятельства лица, обратной силы не имеет. В этом случае он будет отягчать обстоятельства именно Атамбаева. Его не привлекут к ответственности из-за нарушений при модернизации ТЭЦ и по предыдущим возможным преступлениям», — говорит Эралиев.

Юрист Тимур Иманкулов с ним согласен — даже если парламентарии внесут в закон норму о лишении неприкосновенности экс-президентов, то на Атамбаева она не будет распространяться.

«Я считаю, что инициатива вредная, бесперспективная. Если депутаты хотят привлекать к ответственности кого-то из его [Атамбаева] окружения, то пожалуйста. Министров, премьер-министров — они не имеют иммунитета», — говорит Иманкулов.

Депутат от СДПК Чыныбай Турсунбеков также считает, что механизм лишения неприкосновенности не коснется Атамбаева.

«Если мы внесем изменения в закон для лишения экс-президентов неприкосновенности, то такая норма будет касаться только будущих экс-президентов. Закон не имеет обратной силы. Этот вопрос не коснется уже получивших статус экс-президента. Но из-за политических игр эта инициатива поднимается против Атамбаева. Но для уважающих законы — это неправильно», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков с текстом новой Конституции, вступившей в силу в начале 2017 года.

Что означает: «закон обратной силы не имеет»?

Норма об обратной силе прописана в Конституции, где указано, что «закон, устанавливающий новые обязанности или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет».

Законы вступают в силу только после опубликования, если в самом документе не написано обратное. Это значит, что если вы совершили какое-то действие в прошлом, за которое не была прописана ответственность, то после вступления закона в силу, вы не будете отвечать за этот поступок.

То же самое касается и уже совершенных преступлений. К примеру, вы совершили кражу в 2010 году и за это предусматривалось наказание в пять лет тюрьмы. Вас привлекли к ответственности в 2011 году и приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако в 2015 году закон изменили и увеличили срок наказания до 10 лет. Но, благодаря норме об обратной силе, ваш срок увеличивать не будут.

Если переносить принцип обратной силы на ситуацию с Атамбаевым, то получается, что у него уже есть неприкосновенность экс-президента, значит он не может ее лишиться.

Может все-таки есть какие-то варианты привлечения к ответственности Атамбаева?

За действия (или бездействие), которые он совершил в период своего президентства, Атамбаева привлечь к ответственности нельзя.

Но в 2019 году вступит в силу Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому генпрокурор сможет инициировать привлечение экс-президента к уголовной ответственности.

Экс-президента смогут привлечь к ответственности только за преступления, которые он совершит после 1 января 2019 года.

Сам Атамбаев еще в 2011 году заявлял в контексте борьбы с коррупцией, что в Кыргызстане нет «неприкасаемых», поэтому ему «не нужна неприкосновенность».

«Если мы не покажем, что в Кыргызстане больше нет неприкасаемых, то очень трудно будет навести порядок. […] Неприкасаемых в Кыргызстане больше не будет. Касается это и президента. Пожалуйста, если я где-то в чем-то буду замешан, я готов сразу отвечать, мне никакая неприкосновенность не нужна», — заявлял он.

Кто-то до депутатов пытался запустить механизм лишения неприкосновенности экс-президента?

Да. В апреле 2018 года юрист Нурбек Токтакунов обратился в конституционную палату для того, чтобы неприкосновенность экс-президента признали «незаконной». При этом Токтакунов не имел ввиду именно Атамбаева.

По его словам, бывшие президенты «абсолютно защищены» от любого преследования за свои преступления, которые когда-либо совершали.

«Если мы все равны друг с другом, то экс-президент оказывается равнее всех. А если учитывать, что кыргызский экс-президент вместо того, чтобы отдыхать на даче, путешествовать и читать лекции студентам, начинает активно участвовать в политической борьбе, то такой иммунитет становится общественно опасным», — пишет Токтакунов.

Конституционная палата еще не рассмотрела обращение Токтакунова, но если его заявление примут, то решение по нему должны принять в течение пяти месяцев.