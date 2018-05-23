СДПК раскритиковала заключение депутатов по аварии на ТЭЦ

Социал-демократическая партия Кыргызстана обвинила силовиков и депутатов в «избирательном подходе» при расследовании причин аварии на ТЭЦ. По их мнению, «обществу искусственно навязываются негативные оценки деятельности» людей, приближенных к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Контекст: Депутаты парламента считают, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности за нарушения при модернизации ТЭЦ. При этом в течение последних месяцев приближенные Атамбаева потеряли высокие посты в правительстве, а политологи говорят о его противостоянии с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Судебный процесс» и «обвинительные элементы»

Социал-демократическая партия распространила свое заявление через пять дней после того, как парламент рассмотрел заключение депутатской комиссии. Она расследовала, почему произошла авария на Бишкекской ТЭЦ и насколько рационально использовали китайский кредит в $386 млн на ее модернизацию.

В своем заявлении СДПК, которую возглавляет Атамбаев, раскритиковала заключение депутатской комиссии. По их словам, в постановлении депутатов по заключению «содержались обвинительные элементы», а само рассмотрение документа «напоминало судебный процесс».

Партии показалось «странным», что в заключении не говорится о должностных лицах, виновных в аварии, которая произошла зимой 2018 года.

«Парламент сосредоточился […] на обвинении инициаторов модернизации ТЭЦ, проведение которой, по мнению специалистов, и спасло отопительную систему города Бишкек от неисправимой катастрофы», — говорится в заявлении.

Также СДПК обвинила правоохранительные органы в «откровенном избирательном подходе» при расследовании «некоторых» уголовных дел.

Партия имеет в виду дела, связанные с модернизацией ТЭЦ и аварией на ней. Госкомитет нацбезопасности в апреле арестовал бывшего гендиректора «Электрических станций» Салайдина Авазова и вызывал на допросы бывшего премьер-министра Сапара Исаков. Оба — члены СДПК, а Исаков еще и зампредседателя партии.

«В последние месяцы мы наблюдаем искусственное навязывание обществу негативных оценок деятельности лиц, которых связывают с экс-президентом Кыргызской Республики и лидером СДПК Алмазбеком Атамбаевым, а также избирательный подход силовиков в расследовании некоторых уголовных дел», — говорится в заявлении.

Кроме того, партия посчитала, что дело против бывшего главы таможенной службы Кубанычбека Кулматова возбудили по «надуманным причинам». ГКНБ предъявил ему обвинение в коррупции при строительстве школы на деньги от гранта, которые выделила китайская компания ТВЕА по проекту модернизации ТЭЦ.

«Мы не отрицаем необходимость тщательного разбирательства недостатков и возможных нарушений при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека, включая международный аудит соглашения, но абсолютно убеждены в том, что сначала должны быть приняты меры к тем, кто виновен непосредственно в аварии на ТЭЦ», — сказано в заявлении партии.

Заключение депутатской комиссии

Депутатскую комиссию по расследованию причин аварии на ТЭЦ возглавлял депутат от парламентской фракции СДПК Улан Примов. За заключение 17 мая проголосовали 104 депутата, из которых 31 депутат был от фракции СДПК. Всего в ней 37 депутатов.

В своем заключении депутатская комиссия утверждает, что цены на оборудование для модернизации ТЭЦ были завышены, а китайская сторона не предоставила никаких детальных отчетов о потраченных $386 млн. В документе говорится, что при подписании соглашения не учитывались интересы Кыргызстана.

Депутаты постановили, что генпрокуратура должна дать правовую оценку лицам, которые участвовали в подписании соглашения, а также изучить рациональность использования кредита.

В заключении также говорится, что тогдашний заведующий отделом внешней политики в аппарате президента Сапар Исаков «лоббировал» интересы китайской компании TBEA. На заседании парламента, где обсуждалось заключение, депутаты заявили, что Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, вмешивался в работу правительства при подписании контракта, что запрещено конституцией.