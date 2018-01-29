Почему Бишкек мерзнет, и что случилось на ТЭЦ

26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария, из-за которой резко снизилась температура в многоквартирных домах. Ситуация усугубилась из-за морозов, которые продолжаются по всей стране последние несколько дней. Власти обещают восстановить теплоснабжение, но все еще пока неизвестно, когда в квартирах бишкекчан станет теплее.

Какая ситуация на 22:00, 29 января:

– Теплоснабжение в дома бишкекчан еще не восстановлено в полной мере — сейчас работают шесть котлов и новый энергоблок, хотя необходимы восемь котлов и энергоблок.

– Премьер-министр Сапар Исаков извинился за ситуацию на ТЭЦ Бишкека и пообещал «наказать виновных, но не простых работников».

– Глава Национальных электростанций (НЭСК) оценивает ситуацию с электроснабжением в Бишкеке словом «тревожно». Отключения света в городе все еще продолжаются — бишкекчан призывают «экономить свет», чтобы избежать перегрузки электросетей.

– Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) и финполиция (ГСБЭП) начали расследование по аварии на ТЭЦ. Спецслужбы проверяют ситуацию в рамках «контртеррористической операции». А финансовая полиция проводит «оперативные и розыскные» мероприятия.

– Когда все восстановится, неизвестно. Температура воздуха в Бишкеке продолжает оставаться низкой — от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Почему и как сложилась такая ситуация (из объяснений чиновников на протяжении последних дней):

Пятница, 26 января: первая поломка

Зимой 2017-2018 года тепло в квартирах бишкекчан обеспечивают на ТЭЦ Бишкека девять старых котлоагрегатов и новый энергоблок, состоящий из двух более мощных котлов.

В пятницу, 26 января, примерно в 13:00 вышел из строя один из девяти котлов — он все еще не работает. Причина поломки котла до сих пор неизвестна, а власти обещают дать подробности после расследования специальной комиссии.

Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Ситуация на ТЭЦ осложнилась тем, что вышел из строя насос, который подавал воду в один из агрегатов. Затем система безопасности отключила шесть из восьми котлов, оставив работать только два из них и энергоблок.

С этого момента начались осложнения в теплоснабжении, и к вечеру пятницы бишкекчане почувствовали снижение температуры в своих квартирах, что произошло вместе с приходом сильных морозов в Кыргызстан.

Суббота, 27 января: попытки ремонта и визит Исакова

Рабочие начали запускать котлы один за другим, всего надо было запустить таких еще шесть, не считая два работающих (эта процедура сейчас все еще продолжается). На запуск одного агрегата необходимо более трех часов.

В этот же день начались массовые жалобы на отсутствие тепла в многоквартирных домах. Это вызвало реакцию со стороны городских и правительственных чиновников, которые собрались на пресс-конференцию и пообещали все восстановить к 22:00 часам 27 января.

Премьер-министр Сапар Исаков поехал на ТЭЦ с первым вице-премьер-министром Аскарбеком Шадиевым для изучения ситуации.

Сапар Исаков во время посещения ТЭЦ 27 января. Фото: Пресс-служба правительства

Начальник смены на ТЭЦ Сергей Кокойко доложил правительственным чиновникам, что работают пять старых котлов и один котел в новом энергоблоке. Однако для полного теплоснабжения необходимы восемь старых котлов и полный работающий новый энергоблок.

Премьер-министр приказал разобраться в ситуации и заявил, что виновные должны понести наказание.

В тот же день, почти ночью 27 января, председатель Нацэнергохолдинга (НЭХК) Айбек Калиев заявил, что энергетики запустили дополнительный котел, который, по его словам, «позволил стабилизировать температурный режим». Он пообещал, что теплоснабжение восстановят в течение суток, то есть до 29 января.

Воскресенье, 28 января: #экономьсвет, Бишкек

На следующий день в квартирах еще не восстановили теплоподачу — бишкекчане стали пользоваться обогревателями и подключили теплые полы, что повысило энергопотребление в городе. Начались отключения электричества.

Гендиректор Национальный электрических сетей Медер Айткулов позже объяснил, что 28 января в Бишкеке произошло более 60 аварий, связанных с электроснабжением. Он назвал ситуацию в городе «тревожной».

«Потребление по городу за 28 января повысилось на 200 мегаватт. Все станции работают в штатном режиме. Есть перегрузы, но мы идем на определенный риск с тем, чтобы не ограничивать население», — сказал он.

По словам Айткулова, основные повреждения электросетей были в микрорайонах, находящихся в южной части Бишкека.

В соцсетях одни бишкекчане начали иронизировать и шутить про «БезТЭЦ» и «PeaceТЭЦ», а другие стали призывать экономить электричество под хештэгом #экономьсвет.

Рабочие ТЭЦ во время смены 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Чиновников стали также просить объяснить, почему в квартирах холодно, несмотря на модернизацию ТЭЦ за $386 млн кредита. Правительство в тот день не сделало ни одного заявления, но НЭХК объяснил, что более серьезной аварии удалось избежать как раз благодаря модернизации ТЭЦ.

«Сбой произошел именно на работе старого блока станции. […] Благодаря новой модернизированной станции не произошло более глубокого снижения тепловой электрической нагрузки и развития дальнейшей аварии», — заявил замначальника турбинного цеха ТЭЦ Сергей Галицкий.

Как сейчас работает ТЭЦ Бишкек? В связи со сложившейся ситуацией на ТЭЦ Бишкек, в обществе возникают разные мнения и версии, выдвигаются необоснованные и непроверенные факты. Для прояснения деталей Вашему вниманию ролик про старые блоки, новые блоки, какое оборудование в работе – что, где и как разъясняет сотрудник ТЭЦ Бишкек. Персонал станции работает для скорейшего восстановления тепла и комфорта в домах горожан. Пожелаем им сил и успехов! Publicerat av Национальный энергохолдинг den 28 januari 2018

В тот же день «Бишкектеплосеть» заявила, что температура выходящей из ТЭЦ воды повысилась с 50 до 61 градусов по Цельсию, хотя норма для Бишкека — более 80 градусов.

«Бишкектеплосеть» пообещала, что сделает перерасчет для своих абонентов, начиная с 26 января. Сотрудники компании еще 27 января стали ходить по квартирам и производить замеры температуры воздуха и воды — на основе этих данных компания проведет перерасчет.

Понедельник, 29 января: еще одна авария и первая реакция Жээнбекова

К 29 января теплоснабжение полностью не восстановилось, как это обещал глава НЭХК Айбек Калиев — бишкекчане жаловались на низкий уровень тепла в квартирах, а холода на улице не прекращались.

Более того, утром 29 января на ТЭЦ произошла еще одна авария — при попытке подключить еще один, седьмой, котел произошел прорыв трубы. НЭХК назвал причиной прорыва низкую температуру в -20 градусов по Цельсию.

После аварии работу котла пришлось приостановить, а работники ТЭЦ начали подготовку к подключению другого агрегата. Пока ТЭЦ не удалось поднять температуру воды — она так и остается на уровне 50-60 градусов.

Обледенелые окна старого корпуса ТЭЦ 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Через три дня после инцидента президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков впервые официально отреагировал на аварию на ТЭЦ Бишкека.

Он встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым и заявил, что необходимо провести «тщательный анализ причин» аварии, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

«Не только в Бишкеке, но и по всей стране кыргызстанцы должны быть обеспечены теплом и светом. […] В деле, касающемся жизни и здоровья людей, не бывает второстепенных вопросов. Это должна быть главной заботой государства», — заявил Жээнбеков.

Жээнбеков, бывший тогда премьер-министром, посещает бишкекскую ТЭЦ в августе 2016 года. Фото: Пресс-служба правительства

В этот же день ГКНБ заявил, что начал проверку аварии на ТЭЦ в «рамках контртеррористической операции». Пресс-секретарь госкомитета не пояснил, кого именно проверяют спецслужбы — начальство, работников ТЭЦ или кого-то еще.

Вслед за ГКНБ о проведении «оперативно-разыскных мероприятий» из-за аварии заявила финансовая полиция (ГСБЭП).

«Госэкотехинспекции поручили провести проверку по факту аварии на ТЭЦ. Если ведомство выявит нарушения, они передадут материалы нам. Мы изучаем этот факт в пределах нашей компетенции», — заявили в финполе.

Старый корпус ТЭЦ 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Вечером 29 января премьер-министр Сапар Исаков извинился перед горожанами и вновь пообещал наказать всех виновных, но не простых работников, а руководителей, ответственных за энергетический сектор.

«Понимаю всю тяжесть ситуации, и то, что приходится испытывать горожанам в эти непростые дни. Как глава правительства, прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Не буду искать оправданий, но уверяю, что причины сложившейся ситуации тщательно изучаются. Обещаю, что все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание», — заявил он.

Рабочий ТЭЦ в котельной 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Вопросы, которые вскрыла авария на ТЭЦ:

– Большинство оборудования на ТЭЦ — очень старое, с 1961 года, и ему необходимы ремонт или замена. Например, новый энергоблок, состоящий из двух мощных котлов, заменяет собой восемь старых котлов, но это новшество обошлось в $386 млн кредитных средств, которые Кыргызстан в течение 20 лет должен выплачивать Китаю.

– Насколько прозрачно прошла модернизация ТЭЦ? Правительство придерживается позиции, что именно модернизация не дала ситуации прийти к более печальным последствиям — по сообщению НЭХК, новый энергоблок «удерживает нагрузку на станции», а без него замерзли бы все теплотрассы. Однако критики власти говорят, что сама модернизация прошла непрозрачно — они указывают на аудит Счетной палаты, в котором сказано, что соглашение между китайской компанией TBEA, занимавшейся реконструкцией, и правительством было подписано без тендера, и компания не предоставила технико-экономическое обоснование и детального бюджета.

– Почему не были модернизированы насосы на ТЭЦ, которые подают воду в котлы — по предварительным данным, именно из-за проблем с насосом произошла аварийная ситуация. Директор ТЭЦ заявил, что насосы должны были модернизировать — их включили в план реконструкции, но обновления пока не произошло.

– Тепло в бишкекских квартирах сильно зависит от ТЭЦ. При подобной аварии, которая, к примеру, произошла 26 января, большая часть Бишкека остается без тепла. Не страдают в такой ситуации — частные и многоквартирные дома, которые подключены к отдельным котельным.

– Стоит ли повышать тарифы на тепло? Экономист Азамат Акенеев написал в своем фэйсбуке, что энергетика не должна зависеть от политических или социальных вопросов. «В стране, где энергетикой будут рулить политики и радетели за социальную справедливость, всегда будут происходить такие вот катаклизмы. Чем дальше, тем больше», — написал он.