Почти сразу после того, как они поженились, муж Венеры уехал в Россию на заработки. За время совместной жизни он уезжал туда несколько раз, а по возвращению пытался наладить бизнес в Кыргызстане. Но, когда появлялись деньги, он быстро их спускал на алкоголь и влезал в долги. Он пытался покрыть их кредитами. Чтобы погасить проценты за кредиты, семья брала микрокредиты.

Сейчас Венера выплачивает долг по кредиту, который был оформлен на нее. Она работает в одной из поликлиник города лаборантом и очень рада, что ей удалось в свое время сохранить трудовую книжку и не прерывать стаж. Старшая дочь работает поваром в ресторане, средняя — официанткой. Младший сын-второклассник остался с отцом на Иссык-Куле. По словам Венеры, он очень смышленый мальчик, но отец не отпускает его от себя, а дедушка внушает восьмилетнему мальчику, что, если мама его заберет в город, то продаст злым людям.

В свое время, когда Венера хотела выйти на работу, ее муж возражал — говорил, чтобы смотрела за домом. Она ходила на работу тайком, а он забирал ее и избивал. Но, несмотря на это, Венера все равно возвращалась — хотела работать.

Как только закончатся выплаты по кредиту, она планирует снять квартиру и жить нормальной жизнью. Старшая дочь готовится поступать в университет. Венера очень хочет, чтобы ее дочери получили образование. Их отец всегда был против этого — говорил, что школы достаточно, мол, потом их украдут в жены, и у них будет своя семья.

«Тогда я поняла, что человек, с которым я прожила столько лет, никогда не изменится. Для него ала-качуу — это норма. И женщина нужна, чтобы следить за хозяйством и обслуживать мужчину. Но мы же тоже люди!»

Одной из причин несложившейся семейной жизни Венера считает именно ала-качуу. Они с мужем оказались совершенно разными людьми — она смотрела в будущее, а мужу был важен сегодняшний день. Когда Венера предлагала какое-то новшество в бизнесе, супруг сразу отказывался, боясь прослыть подкаблучником, и часто пускал в ход кулаки. Для Венеры всегда большой ценностью было образование, а для ее мужа — сила, ведь вся его семья всегда решала вопросы таким способом.