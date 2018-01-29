Фото дня: Как отогревают котельную на бишкекской ТЭЦ

На ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает отоплением многоквартирные дома, 26 января произошла авария. В квартирах бишкекчан резко понизилась температура и начались перебои с подачей горячей воды и электричества. Представители ТЭЦ утверждают, что поломка произошла на оборудовании в старом корпусе предприятия.

Эта авария совпала с похолоданием, когда ночью температура воздуха опускается ниже -20 градусов по Цельсию.

В правительстве 28 января сообщили, что авария на ТЭЦ Бишкека устранена и тепло в дома будет возвращаться поэтапно в течение суток. Но уже на следующий день 29 января на ТЭЦ случилась еще одна авария – при подключении дополнительного котла №24 произошел разрыв трубы. В тот же день ее починили.

«Это повреждение связано с погодными условиями. Именно с низкой температурой -20 градусов. Сейчас готовят к подключению другой дополнительный котлоагрегат №23», — сообщили в Нацэнергохолдинге.

В августе 2017 года на ТЭЦ Бишкека завершили модернизацию четырех из 24 котлоагрегатов – этим занималась китайская компания TBEA, а стоимость работ составила $386 млн. Остальные котлоагрегаты работают на ТЭЦ с 60-х годов прошлого века.