Исаков попросил прощения за аварию на ТЭЦ Бишкека и пообещал наказать виновных

Премьер-министр Сапар Исаков опубликовал обращение к гражданам, в котором попросил у них прощения за ситуацию с аварией на ТЭЦ Бишкека и медленным устранением ее последствий. Он пообещал, что все виновные понесут наказание, несмотря на должности.

Заявление Исакова опубликовали на сайте правительства 29 января. Премьер-министр утверждает, что понимает тяжесть всей ситуации и просит у горожан прощения.

«Не буду искать оправданий, но уверяю, что причины сложившейся ситуации тщательно изучаются. Обещаю, что все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание», — говорится в заявлении премьер-министра.

Исаков уточнил, что наказание понесут не простые работники, а руководители, ответственные за энергетический сектор.

Премьер-министр отметил, что расследованием аварии на ТЭЦ Бишкека занимаются правоохранительные органы. По его словам, стабильная работа обновленной части предприятия помогла избежать более масштабных проблем.

«Если бы не была произведена реконструкция, то замерзли бы теплотрассы, введены серьезные ограничения в подаче электроэнергии, а также пострадали бы другие инфраструктурные объекты, что нанесло бы еще больший ущерб экономике страны», — говорится в тексте Исакова.

По словам премьер-министра, авария на ТЭЦ выявила проблемы в энергетической отрасли и показала, что энергосфера страны нуждается в модернизации, а также в повышении прозрачности принимаемых решений и потенциала местных специалистов.

В конце обращения Исаков заявил, что правительство поставило решение последствий аварии на ТЭЦ в качестве приоритетной цели, а все госорганы работают в усиленном режиме для восстановления теплоснабжения города.

Авария на бишкеской ТЭЦ произошла 26 января. В квартирах резко понизилась температура, и начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Сам Исаков посетил станцию вечером следующего дня — он проверил как проходит восстановление работы ТЭЦ, а также поручил наказать виновных в случившемся.

Сейчас сотрудники ТЭЦ пытаются устранить последствия аварии и повысить температуру отопления.

23 января Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию о резком понижении температуры. В некоторых районах республики морозы продлятся до 30 января, в отдельных районах страны температура опустится до -40 градусов.

Министерство образования с 26 января отменило занятия в школах до 31 января из-за резкого понижения температуры «в целях охраны здоровья детей».

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