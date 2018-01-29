ГКНБ начал проверку из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Госкомитет нацбезопасности начал проверку из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Сбой оборудования на станции произошел 26 января, что привело к понижению температуры в квартирах Бишкека.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил журналисту Kloop.kg, что после аварии на ТЭЦ спецслужбы начали проверку «в рамках контртеррорических мероприятий».

«Как только появилась информация об аварии на ТЭЦ, там началась проверка в рамках контртеррористических мероприятий», — сказал Сулайманов.

Пресс-секретарь не смог уточнить, кого именно проверяют спецслужбы — телефонная связь с Сулаймановым прервалась, а затем он перестал отвечать на звонки.

Авария на ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает отоплением многоквартирные дома, произошла 26 января. В квартирах резко понизилась температура и начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Премьер-министр Сапар Исаков вечером 27 января посетил ТЭЦ и поручил Госэкотехинспекции провести расследование по факту аварии и наказать виновных.

В правительстве 28 января сообщили, что авария на ТЭЦ Бишкека устранена и тепло в дома будет возвращаться поэтапно в течение суток. Однако уже 29 января произошла еще одна авария — при подключении дополнительного котлоагрегата прорвало трубу.

Представители ТЭЦ утверждают, что аварии происходят на старом оборудовании, которое начали эксплуатировать в 60-х годах прошлого века.

В августе 2017 года на ТЭЦ Бишкека завершили модернизацию четырех из 24 котлоагрегатов. Модернизацией занималась китайская компания TBEA за $ 386 млн.

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием — днём температура воздуха не превышает -10 градусов, а ночью опускается ниже -20.

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