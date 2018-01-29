На ТЭЦ Бишкека прорвало трубу при подключении дополнительного котла

Нацэнергохолдинг сообщил, что на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария — прорвало трубу при подключении дополнительного котла. Первый выход техники из строя на ТЭЦ произошел 26 января.

Пресс-служба Национального энергохолдинга сообщила, что авария произошла при подключении дополнительного котла №24 — произошел разрыв трубы.

Место повреждения уже локализовано, и специалисты устраняют повреждение.

«Это повреждение связано с погодными условиями. Именно с низкой температурой -20 градусов. Сейчас готовят к подключению другой дополнительный котлоагрегат №23», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ТЭЦ работают в круглосуточном усиленном режиме.

Первая авария на ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает отоплением многоквартирные дома, произошла 26 января. В квартирах резко понизилась температура, и начались перебои с подачей горячей воды и электричества.

Премьер-министр Сапар Исаков вечером 27 января посетил ТЭЦ и поручил Госэкотехинспекции провести расследование по факту аварии и наказать виновных.

В правительстве 28 января сообщили, что авария на ТЭЦ Бишкека устранена и тепло в дома будет возвращаться поэтапно в течение суток. Представители ТЭЦ утверждают, что поломка произошла на старом оборудовании.

В августе 2017 года на ТЭЦ Бишкека завершили модернизацию четырех из 24 котлоагрегатов. Остальные котлоагрегаты работают на ТЭЦ с 60-х годов прошлого века. Модернизацией занималась китайская компания TBEA за $386 млн.

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием — днём температура воздуха не превышает -10 градусов, а ночью опускается ниже -20.

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