Кыргызстанца ранили в бедро после незаконного пересечения узбекской границы

Узбекские пограничники ранили кыргызского пастуха, который во время выпаса скота зашел на территорию Узбекистана. Сейчас кыргызстанец госпитализирован.

Пресс-служба Госпогранслужбы Кыргызстана сообщила, что инцидент на кыргызско-узбекской границе произошел 27 января. Пострадавшим оказался житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

«Житель, выпасая скот вблизи государственной границы, перешел на территорию Узбекистана, где был обнаружен узбекским пограничным нарядом. При задержании пытался убежать с территории Узбекистана в сторону Кыргызстана», — говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.

Узбекские пограничники утверждают, что мужчина «проигнорировал окрики и требования», поэтому служащие «были вынуждены применить оружие».

Кыргызстанца госпитализировали в Чустскую районную больницу в Узбекистане с ранением в бедро — по словам врачей, его состояние «удовлетворительное».

По договору между кыргызской и узбекской сторон, мужчину передадут в Кыргызстан после завершения расследования и его выздоровления. В кыргызской погранслужбе отметили, что родственники смогут посещать раненого в больнице.

Обе стороны проводят собственное расследование инцидента.

Кыргызские пограничники ведут разъяснительную работу с населением приграничных территорий во избежания подобных инцидентов на госгранице.