Столичная мэрия из-за холодов закрыла детские сады 29 и 30 января. Дошкольные учреждения закрыли после школ — Минобраз отправил учащихся на каникулы до 31 января из-за похолодания.

Бишкекская мэрия сообщила, что детские сады города будут закрыты из-за холодов 29 и 30 января.

Министерство образования с 26 января отменило занятия в школах до 31 января из-за резкого понижения температуры «в целях охраны здоровья детей».

23 января Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию о резком понижении температуры. В некоторых районах республики морозы продлятся до 30 января, в отдельных районах страны температура опустится до -40 градусов.

Аномальное похолодание в Бишкеке совпало с аварией на столичной ТЭЦ — по этой причине слабо работает центральное отопление города. Руководство ТЭЦ пообещало устранить все проблемы к 29 января, однако тепло в квартиры горожан по-прежнему не поступает на прежнем уровне.

«Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — говорится в сообщении МЧС.

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