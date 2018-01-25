Минобраз отменил занятия в школах до 31 января

Министерство образования отменило занятия в школах из-за холодов. Школы будут закрыты с 26 января до 31 января.

Пресс-служба министерства образования и науки сообщила, что министр Гульмира Кудайбердиева 25 января подписала указ о приостановление учебы в школах по всей стране.

Занятия не будут проводиться с 26 января из-за резкого понижения температуры «в целях охраны здоровья детей». Уроки в школах возобновятся 31 января.

«Выполнение учебных программ будет восполнено за счет субботних дней для школ с пятидневным режимом обучения и за счет весенних каникул для школ с шестидневным режимом обучения», — говорится в сообщении минобразования.

Меры минобразования распространяются только на школьников. Администрации вузов и детсадов вправе сами решать, останавливать занятия или нет.

23 января Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию о резком понижении температуры. В некоторых районах республики холода сохранятся до 30 января, в отдельных районах страны морозы достигнут -40 градусов.

«Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — говорится в сообщении МЧС.