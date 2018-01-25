Вице-мэр Бишкека будет бесплатно подвозить горожан из-за холодов

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков объявил на своей странице в фейсбуке, что он начнет бесплатно подвозить горожан в холодные дни. Исаков будет ездить по маршруту от ВДНХ вниз по улице Айтматова до проспекта Чуй.

Исаков объявил, что он будет выезжать примерно в 8:15 утра и ехать вниз по улице Айтматова до проспекта Чуй.

«Начались сильные заморозки и долго стоять на улице в ожидании общественного транспорта становится сложновато», — написал вице-мэр.

Он не указал, сколько именно человек поместятся в его автомобиль.

Начались сильные заморозки и долго стоять на улице в ожидании общественного транспорта становится сложновато. Если кому-… Publicerat av Эркинбек Исаков den 24 januari 2018

Вице-мэр также не сообщил, как именно он будет брать попутчиков — связаться с ним на момент публикации материала не удалось.

Гражданские активисты также призвали других автовладельцев подвозить пенсионеров и женщин с детьми.

Из-за сильных холодов бишкекчане начали бесплатно угощать сотрудников «Тазалыка» горячим чаем. Директор фонда «Помогать легко» Динара Аляева призвала неравнодушных граждан поддержать акцию.

Дорогие бишкекчане Первый Детский Хоспис завтра с утра начинает акцию #чайсогревай для работников Тазалык. Пока будут д… Publicerat av Dinara Alyaeva den 24 januari 2018

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило, что из-за наступления холодов сотрудники перешли на усиленный режим работы.

Министерство образования отменило занятия в школах из-за холодов. Школы будут закрыты с 26 января по 31 января.