В школах Узбекистана до 17 января продлили зимние каникулы из-за надвигающихся заморозков. Об этом сообщили в Министерстве народного образования республики.

Как отмечают в ведомстве, новая учебная четверть начнется 18 января — на неделю позже запланированного.

Ранее синоптики предупредили, что в Узбекистане с 9 января в стране ожидается аномальное похолодание до -27°C. На севере страны температура воздуха опустится до -22°C, на юге до -10°C.

В Кыргызстане почти аналогичная ситуация: 9-10 января синоптики прогнозируют снег, а после — резко похолодание до -20°C в Бишкеке и Чуйской области, до -28°C в Нарыне. На дорогах ожидаются снежный накат и гололед, местами сильный ветер.

В Минобразовании Кыргызстана говорят, что рассматривают возможность продления школьных каникул. Решение по этому вопросу будет принято 9 января. Учеба в школах должна была начаться 11 января.

Еще 6 января замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручил обеспечить во время ожидаемых заморозков бесперебойную подачу электричества. Кроме того, по поручению чиновника все областные предприятия электросетей начали тщательную проверку работы подстанций и линий электропередач.

Фото на главной: Темир Сыдыкбеков / RFE/RL