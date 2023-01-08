В украинском городе Буча установили казахскую юрту, которую назвали «пунктом несокрушимости» — место, где жители могут обогреться и зарядить свои мобильные телефоны во время отключений электричества. Об этом в Facebook сообщил украинский депутат Сергей Нагорняк.

По его словам, казахские бизнесмены и представители казахской диаспоры в Украине закупили юрту и доставили ее из Казахстана. В частности, политик говорит о Даулете Нуржанове, являющимся членом правления Kusto Group — компании, которая занимается агробизнесом в Украине.

«Более 3000 км дороги, почти три недели и они поехали в Украину! Спасибо казахской диаспоре и Бучанскому городскому совету за помощь, и [за] помощь с открытием! […] Следующий по расписанию в Киеве!» — написал Нагорняк.

Политик ранее писал, что «друзья из Казахстана» закупили 41 генератор для медучреждений и шесть юрт, которые планируют установить также в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.

«Пункты несокрушимости» начали открываться в Украине 22 ноября. Это специальные палатки, где местные жители могут согреться и зарядить телефоны во время отключений света. Из-за российских ракетных ударов по энергосистеме страны в городах часто отключается электроэнергия, а его восстановление может занимать несколько часов.

По данным украинских властей и журналистским расследованиям, в Буче за время российской оккупации в февраля-марте погибли более 450 мирных жителей. Убийства сопровождались мародерствами, похищениями и пытками. Также имеются задокументированные случаи убийства жителей города российскими солдатами. Однако российские власти отрицают эти факты и называют это «провокацией и поставкой».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала случившееся в Буче преступлением против человечности.

Власти Казахстана официально не осуждали военное вторжение России в Украину, но заявляли, что уважают территориальную целостность Украины и не признают аннексированные Россией регионы. Также казахстанские волонтеры отправили несколько партий гуманитарного груза в Украину, гумпомощь также направляло само правительство Казахстана.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, заявляя о необходимости «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Российские военные войска продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

По данным ООН на 27 декабря, из-за войны в Украине погибли 6 884 мирных жителя. Еще почти 11 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.

Ряд стран, в том числе США и Евросоюз, ввели беспрецедентные экономические санкции в отношении России. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций. Кроме того, страны вводят персональные санкции в отношении российских чиновников, олигархов и бизнесменов.