Депутат парламента Дастан Бекешев предложил перевести школьников на онлайн-обучение из-за предстоящих холодов. Об этом политик написал на своей странице в Твиттере.

«Общественный транспорт Бишкека точно к таким холодам не готов, а готовы ли школы и детские сады?» — спросил нардеп и обратился к министру образования Улану Мамбетакунову.

Кроме того, парламентарий сообщил, что представители Минздрава также обратились к Минобразования с предложением о продлении школьных каникул. Решение об этом, возможно, примут 9 января.

Школьники должны были выйти с зимних каникул 11 января, как раз в этот день синоптики прогнозируют резкое похолодание до -20°C в Бишкеке и Чуйской области.

Еще 6 января замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручил обеспечить во время ожидаемых заморозков бесперебойную подачу электричества. Кроме того, по поручению чиновника все областные предприятия электросетей начали тщательную проверку работы подстанций и линий электропередач.