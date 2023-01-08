В Джалал-Абаде двухлетняя девочка умерла, отравившись угарным газом от сгоревшего обогревателя. Об этом «Клоопу» сообщили в областной милиции.

По их данным, 7 января в 20:00 местная жительница ушла на работу, уложив спать двухлетнюю дочь и трехлетнего сына. Вернувшись примерно в 23:30, она обнаружила, что провод от электрообогревателя расплавился и дом заполнил дым. В результате девочка умерла, а мальчика госпитализировали в реанимацию.

Милиция начала расследование по этому факту.

Ранее подобный несчастный случай произошел в Баткенской области. Там погибла семья из шести человек, отравившись угарным газом от сгоревших обогревателей.

Каждый год в стране фиксируются случаи отравления угарным газом. Их количество увеличивается в отопительный сезон. В феврале прошлого года в Ноокате погибли муж с женой и внуком. В апреле того же года в Сузаке женщина с тремя детьми отравились угарным газом и погибли.