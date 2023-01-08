Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал мотивационный ролик с кыргызским борцом Жоламаном Шаршенбековым.

При создании ролика авторы использовали аудиофрагмент из фильма «Прорваться в НБА».

«Тысячи других парней, которые одержимы этим спортом, ждут своего часа. Одержимость всегда побеждает талант. У тебя есть все таланты мира, но одержим ли ты?» — задаются вопросом в ролике.

Ранее UWW назвал Шаршенбекова лучшим борцом 2022 года греко-римского стиля. Кроме того, кыргызстанец возглавляет рейтинг UWW в весовой категории до 60 килограммов. Он чемпион Азии, двукратный серебряный призер Чемпионата мира и победитель Кубка мира.

В 2022 UWW также особо отметил кыргызского борца Акжола Махмудова, который занимает второе место в этом рейтинге лучших борцов в весовой категории до 77 килограммов. Махмудов — чемпион мира по греко-римской борьбе, обладатель золота Исламских игр солидарности и победитель чемпионата Азии, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио.