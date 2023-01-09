С 9 января Китай отменил обязательный карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих иностранных граждан, тем самым отменив трехлетнюю политику «нулевой терпимости». Об этом сообщает Пограничная служба Кыргызстана.

Также страна начала выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. Кыргызстанцам для въезда в Китай необходимо оформить визу.

Кроме того, в Китае отменили и обязательное требование по получению специального QR-кода здоровья в дипломатических и консульских учреждениях КНР за границей для въезда в страну. При этом пассажиров самолетов, направляющихся в Китай, обяжут носить макси.

Несмотря на отмену ПЦР-теста после заезда в страну, все въезжающие должны предоставить тест с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до отъезда.

Также власти Китая добавляют, что пассажиры, указавшие в таможенной декларации о неважном самочувствии или с какими-либо симптомами коронавируса, будут проходить тест на антиген. В случае положительного результата им порекомендуют домашний карантин или лечение в медучреждении.

Отмена политики «нулевой терпимости»

Власти Китая после массовых протестов против ковидных ограничений в ноябре 2022 года отменили наиболее суровые меры. Страна почти три года жила согласно политике «нулевой терпимости», которая предполагала многочисленные проверки, жесткие локдауны при малейшем подозрении на всплеск эпидемии — на карантин закрывали целые города.

Яркий пример — локдаун в Шанхае весной 2022 года. Тогда большинство жителей 26 миллионного города оказались запертыми в своих домах и специальных учреждениях. Некоторые жители столкнулись с голодом из-за того, что сервисы доставки не справлялись с большим количеством заказов. Локдаун в Шанхае продолжался 2,5 месяца.

После отмены ковидных ограничений в стране резко возросло число зараженных. По неофициальным данным, только за первые три недели декабря инфицировалось 248 млн челочек или 18% население Китая. Были сообщения о том, что больницы переполнены, а крематории не справляются с сжиганием трупов. По оценкам экспертов, от коронавируса в Китае уже умерли сотни тысяч человек — по 9 тысяч смертей в день.

При этом согласно официальным данным, речь шла только о десятках тысячах зараженных. Хотя даже эти данные власти Китая перестали публиковать 24 декабря, ничего не объяснив.

На фоне этих сообщений некоторые страны, среди которых США, Индия, Тайвань и Италия, ввели меры по ужесточению контроля за въездом граждан из Китая. Всех прибывших из КНР обязали проходить проверку на ковид.

В конце декабря итальянская газета la Repubblica сообщала, что на одном из приземлившихся в аэропорту Милана рейсов из Китая коронавирус обнаружили у 52% пассажиров. Власти Китая назвали обязательное тестирование прибывших из КНР дискриминационным и неприемлемым, пообещав принять ответные меры.