ГУВД Чуйской области начало проверку по видео с вывешенным флагом Восточного Туркестана на территории горнолыжного комплекса «ЗиЛ».

По данным милиции, на видео говорили, что на горнолыжке «вывесили флаг несуществующей страны».

Материалы зарегистрировали в электронном журнале учете информации ОВД Ысык-Атинского района. Выехавшие на место милиционеры установили, что флаг Восточного Туркестана, который также считается уйгурским национальным флагом, снял владелец горнолыжного комплекса и отдал правоохранителям.

Сейчас в рамках проверки назначена судебно-теологическая и судебно-трасологические экспертиза. Также милиционеры опрашивают свидетелей.

В ГУВД Чуйской области «Клоопу» пояснили, что уголовное дело возбудят после проверки, если найдут состав преступления.

Флаг Восточного Туркестана, которое существовало с 1933 по 1934 год, также считают уйгурским национальным флагом. Флаг представляет собой полумесяц со звездой, символ ислама. Синий цвет флага символизирует небо. А пятиконечная белая звезда символизирует пять пальцев на руке или «Единство».

Этот флаг также использовался как официальный Второй Восточно Туркестанской Республики с 1944 по 1949 годы. Этот флаг активно используется уйгурами как символ национально-освободительного движения.

Сейчас Восточный Туркестан входит в состав Китая под названием Синьцзян-Уйгурский автономный район, сам флаг запрещен к использованию властями Китая, так как считается проявлением национального сепаратизма.

Фото на главной: Айбек Турдаалы.