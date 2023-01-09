ГУВД Чуйской области начало проверку по видео с вывешенным флагом Восточного Туркестана на территории горнолыжного комплекса «ЗиЛ».
По данным милиции, на видео говорили, что на горнолыжке «вывесили флаг несуществующей страны».
Материалы зарегистрировали в электронном журнале учете информации ОВД Ысык-Атинского района. Выехавшие на место милиционеры установили, что флаг Восточного Туркестана, который также считается уйгурским национальным флагом, снял владелец горнолыжного комплекса и отдал правоохранителям.
Сейчас в рамках проверки назначена судебно-теологическая и судебно-трасологические экспертиза. Также милиционеры опрашивают свидетелей.
В ГУВД Чуйской области «Клоопу» пояснили, что уголовное дело возбудят после проверки, если найдут состав преступления.
Флаг Восточного Туркестана, которое существовало с 1933 по 1934 год, также считают уйгурским национальным флагом. Флаг представляет собой полумесяц со звездой, символ ислама. Синий цвет флага символизирует небо. А пятиконечная белая звезда символизирует пять пальцев на руке или «Единство».
Этот флаг также использовался как официальный Второй Восточно Туркестанской Республики с 1944 по 1949 годы. Этот флаг активно используется уйгурами как символ национально-освободительного движения.
Сейчас Восточный Туркестан входит в состав Китая под названием Синьцзян-Уйгурский автономный район, сам флаг запрещен к использованию властями Китая, так как считается проявлением национального сепаратизма.
Фото на главной: Айбек Турдаалы.