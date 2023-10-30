В ГУВД Чуйской области сообщили, что начата доследственная проверка по факту обнаружения в селе Первомайском Сокулукского района связанной школьницы.
По данным милиции, девочку 24 октября нашли соседи и сообщили о произошедшем в милицию. Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района.
В ГУВД рассказали, что сейчас назначены все необходимые правовые экспертизы, допрошены и проверены все доводы и показания всех свидетелей, самой девочки и ее родителей.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление истинных обстоятельств происшествия, и по окончании будет дана дополнительная информация. […] Дело под контролем руководства ГУВД Чуйской области. Также задействованы и привлечены государственные организации по правам ребенка», — сообщили в областной милиции.
Издание 24.kg со ссылкой на собственные источники пишет, что школьницу якобы нашли раздетой без сознания, со связанными руками и ногами. Девочка, по данным журналистов, воспитывается в приемной семье.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
Для детей и подростков есть Центр помощи в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:
- Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;
- Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;
- Таласская область, Талас, телефон: 0778 4366775;
- Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;
- Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.