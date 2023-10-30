В ГУВД Чуйской области сообщили, что начата доследственная проверка по факту обнаружения в селе Первомайском Сокулукского района связанной школьницы.



По данным милиции, девочку 24 октября нашли соседи и сообщили о произошедшем в милицию. Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района.



В ГУВД рассказали, что сейчас назначены все необходимые правовые экспертизы, допрошены и проверены все доводы и показания всех свидетелей, самой девочки и ее родителей.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление истинных обстоятельств происшествия, и по окончании будет дана дополнительная информация. […] Дело под контролем руководства ГУВД Чуйской области. Также задействованы и привлечены государственные организации по правам ребенка», — сообщили в областной милиции.



Издание 24.kg со ссылкой на собственные источники пишет, что школьницу якобы нашли раздетой без сознания, со связанными руками и ногами. Девочка, по данным журналистов, воспитывается в приемной семье.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: