Родные Алтынай Канзамановой, убитой вместе с двумя детьми в Бишкеке в феврале этого года, планируют направить на благотворительность средства, которые просят взыскать с обвиняемого в убийстве Чынтемира Аширалиева.



28 октября на заседании в Октябрьском райсуде Бишкека адвокат потерпевшей стороны Искендер Джурабаев попросил суд взыскать с подсудимого материальный и моральный ущерб в размере 4 млн 671 тысячи 590 сомов.

Он отметил, что своими преступными действиями Аширалиев причинил потерпевшей стороне, то есть близкими родственникам погибшей, материальный ущерб, выразившийся в вынужденных расходах на транспортировку тел из Бишкека в Лейлекский район, погребение, а также поминальных мероприятий на общую сумму 671 тысяча 590 сомов.

«Кроме того, убийство единственной дочери со всеми членами ее семьи для пожилой матери, братьев, других близких родственников стало сильнейшим психологическим потрясением, выразившимся в причинении им морального вреда, который оценивается в 4 млн сомов», — цитирует Джурабаева издание 24.kg.



Аширбек Канзаманов (брат убитой Алтынай) сообщил «Клоопу», что все взысканные средства родные убитых намерены направить на благотворительность. На что конкретно пока не решили, добавил он.



Раньше в Уголовном кодексе действовало ограничение на получение компенсации за моральный вред. Суд мог назначить денежную компенсацию в размере от 5 тысяч до 100 тысяч сомов в зависимости от тяжести причиненного вреда. Однако в январе 2023 года Конституционный суд признал эту норму неконституционной и теперь потерпевший, считающий, что ему причинили моральный вред, вправе требовать ту сумму, которую он считает справедливой.

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Тройное убийство произошло в 5 микрорайоне в Бишкеке в ночь на 17 февраля. В одной из квартир многоквартирного дома были найдены тела 51-летней женщины, ее дочери 2005 года рождения и семилетнего мальчика.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего Чынтемира Аширалиева. Он проработал 15 лет в Службе государственной охраны, был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому округу.

