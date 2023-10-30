Кыргызские борцы завоевали три бронзовые медали на Чемпионате мира среди юношей до 23 лет, который прошел в Албании. Об этом 30 октября сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

В соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Бекзат Алмаз уулу победил казахского спортсмена и стал бронзовым призером.

Еще один вольный борец Тайырбек Жумашбек уулу в весовой категории до 61 кг победил индийского соперника в поединке за бронзу.

А единственную медаль сборной по греко-римской борьбе принес Ырыскельди Максатбек уулу (77 кг). Он победил сербского борца и стал бронзовым призером.

Чемпионат мира по борьбе среди юношей до 23 лет проходил с 23 по 29 октября в городе Тиране в Албании. Всего в соревнованиях приняли участие 18 кыргызстанских борцов.