Кафе Bellagio извинилось за видео в ТикТоке, в котором высмеивались клиенты, которые просят обслуживания на кыргызском языке. На видео таких клиентов назвали «кыргызбаями».

Видео с извинениями опубликовано на страницах в соцсетях кафе. На видео женщина по имени Лариса, представившееся руководительницей Bellagio, сообщила, что сотрудник, загрузивший «неправильное видео», уволен и Bellagio не поддерживает подобные нарративы, а также поддерживает кыргызский язык.



«Я приношу извинения моему кыргызскому народу. Наш сотрудник опубликовал неправильное видео в ТикТок. Этот ролик был удален, как только мы его заметили, потому что Bellagio не поддерживает подобное. Сотрудник [загрузивший видео] уволен. Также мы провели беседы с каждым сотрудником. Для нас кыргызский язык на первом месте, поэтому у нас меню было на государственном языке», — обратилась она.



Видео в ТикТоке, в котором высмеивались просьбы об обслуживании на кыргызском языке, вызвало критику в адрес Bellagio, а некоторые пользователи соцсети X (Twitter) призвали бойкотировать это кафе.

Уят. Мындай нерсени жайылткан кофейняга бойкот жарыялайм. Экинчи босогосун аттабайм. Дагы “тамашаны түшүнбөйсүңөр” деп жооп бериптир. Зордук, жек көрүү ушундай “тамашалардан” башталат. pic.twitter.com/OWFoaZC0Pe — Эркайым (@bachikiii) October 28, 2023

В Кыргызстане власти на законодательном уровне принимают меры по усилению кыргызского языка. Так, 17 июля вступила в силу новая редакция закона о госязыке, которая усиливает роль кыргызского языка.



Согласно закону, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физлица и другие субъекты обслуживающие потребителей, предоставляют услуги и информацию на государственном языке. Наряду с государственным языком информация может быть повторена на официальном языке.