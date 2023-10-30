Посол США в Кыргызстане Лессли Вигери и посол Великобритании в КР Ник Боулер прокомментировали сравнение так называемого законопроекта об «иноагентах», которые предложили депутаты Жогорку Кенеша, с законами, действующими в их странах.

В интервью AKIpress Вигери привел в пример слова главы Управобеспечения администрации президента Мурата Укушова, который сравнил проекта закона с законом FARAЗакон FARAForeign Agents Registration Act (закон о регистрации иностранных агентов) был принят в США в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой. В 1966 году его изменили - закон превратился в инструмент борьбы с лоббированием иностранных экономических и политических интересов в конгрессе. FARA направлен главным образом не против НКО (даже если у тех есть иностранное финансирование, они просто должны быть зарегистрированы), а против иностранных лоббистов. в США.

Дипломат ответил, что это «широко распространенное недопонимание». По словам Вигери, он видел, что некоторые люди проводят «ложные параллели» между некоторыми законопроектами, рассматриваемыми парламентом Кыргызстана, и законом FARA.

«На мой взгляд, эти сравнения не представляют никакой ценности, поскольку основаны на неточной или неполной информации о практике применения этого закона. И это нормально – я не ожидаю, что все будут экспертами в области законодательства США. Но я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить точную информацию и развеять некоторые заблуждения», — сказал он.

Вигери отметил, что согласно закону FARA любая организация может вести свою работу без постороннего вмешательства, для этого ей нужно только уведомить правительство США об этом. Посол добавил, что FARA не позволяет правительству США регулировать деятельность организации, участвовать в ее собраниях или судить о том, действует ли организация в соответствии со своим уставом.

Кроме этого Вигери подчеркнул, что согласно закону FARA, получение финансирования из иностранного источника не делает организацию автоматически «иностранным агентом»

«И, что наиболее важно, говоря о том, как он отличается от законопроекта в парламенте Кыргызстана, FARA не дает разрешения правительству США регулировать внутреннюю деятельность НПО, а также не ограничивается только и не направлено конкретно против НПО. Фактически, НПО и СМИ редко подпадают под определение “иностранного агента”, приведенное в FARA», — добавил он.

Сравнению депутатов также удивился и посол Великобритании в Кыргызстане Ник Боулер. На пресс-конференции 30 октября он сказал, что содержание закона Великобритании не может идти в сравнение с содержанием проекта закона, который предложили в Жогорку Кенеше.

Боулер отметил, что в Великобритании никто не заставляет регистрироваться НКО в качестве иностранных агентов из-за зарубежного финансирования.

Законопроект об «иноагентах»

Проект закона об «иноагентах», который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс поступил в Жогорку Кенеш в мае 2023 года. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

25 октября депутаты Жогорку Кенеша приняли проект закона в первом чтении.