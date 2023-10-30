Дисклеймер: В материал внесены изменения после уточнений с пресс-секретарем посольства Великобритании в Кыргызстане. В изначальной версии материала говорилось о том, что «Британский посол обсудит с руководством своей страны предложение не выдавать визы некоторым депутатам ЖК». Однако, как сообщили в пресс-службе посольства, визовая политика Великобритании в отношении Кыргызстана не изменилась. Приносим свои извинения за публикацию неточной информации.



Посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер сообщил, что обсудит в будущем с руководством своей страны обращение представителей гражданского сектора КР с просьбой не выдавать визы некоторым депутатам Жогорку Кенеша из-за законопроекта «иноагентах». Об этом посол сказал 30 октября на пресс-конференции.

Посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер заявил, что случае принятия в Кыргызстане законопроекта об «иноагентах» могут возникнуть препятствия в оказании помощи его страной гражданскому обществу КР. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на пресс-конференцию с послом, прошедшую 30 октября.



«Наше посольство и ранее выражало свою обеспокоенность этим законопроектом. И сейчас мы призываем обратить внимание на обращение представительства ООН в Кыргызстане в адрес кыргызских властей», — цитирует Боулера издание.

Также посол сообщил, что знает об обращении представителей медиасообщества и гражданского общества с просьбой рассмотреть вопрос о невыдаче виз некоторым депутатам Жогорку Кенеша.

«Мы недавно узнали про петицию, связанную с визами. Мы должны обсудить это, но пока визовая политика в отношении Кыргызстана не изменилась», — сказал Боулер.

Законопроект об «иноагентах»

25 октября депутаты Жогорку Кенеша без обсуждений приняли в первом чтении законопроект об «иноагентах».



После этого представители медиасообщества и гражданского общества обратились в посольства США, стран Европейского союза, Швейцарии и Великобритании в Кыргызстане. В нем они попросили рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву, депутатке Надире Нарматовой, главе комитета по конституционному законодательству Чолпон Султанбековой и главе комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбеку Омурзакову, а также членам их семей.

«Мы считаем недопустимым, что депутаты, которые инициируют и продвигают законопроекты, ограничивающие права на свободу слова, мнений, объединения не только граждан Кыргызской Республики, но и иностранцев, в то же время не отказывают себе в посещении стран Европы и США, открытии там бизнеса, приобретении недвижимости, а также отправляют на обучение, отдых, для постоянного проживания своих детей и близких», — отметили они.



Также активистка Умай Арыкова организовала на портале Change.org сбор подписей под петицией с требованием ввести персональные санкции и визовые ограничения для депутатов Жогорку Кенеша, продвигающих законопроект об «иноагентах», и их близких родственников.

Депутатка Надира Нарматова на заседании 26 октября обратилась к представителю президента и Кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову с протокольным поручением «установить личности граждан, сделавших подобное обращение и принять меры в соответствии с законодательством».



Сам законопроект был неоднократно раскритикован юристами и международным сообществом — власти Кыргызстана получали неоднократные обращения об отзыве документа.

Принятие законопроекта может привести к закрытию неправительственных организаций из-за того, что власти могут посчитать, что их деятельность является «политической». Согласно законопроекту, любое лицо может получить 10 лет колонии за активное участие в деятельности «некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и признанной «иностранным представителем» (в кыргызском документе нет формулировки «иноагент» — примечание редакции). Такое же наказание может быть применено, если вас обвинят в пропаганде работы этой организации.

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Законопроект «об иноагентах». Юристы считают, что поправки в закон нарушают права человека



В КР создали петицию с требованием ввести санкции для депутатов, продвигающих законопроект об «иноагентах»