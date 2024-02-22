Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 22 февраля приняли во втором чтении законопроект об «иноагентах», инициированный группой депутатов. За проголосовали 64 депутатов, против — пять.

В ходе обсуждения депутатка Эльвира Сурабалдиева отметила, что принятие законопроекта нанесет вред работе НКО, помогающим людям с инвалидностью или женщинам.

«Те же арабские фонды уже начали задумываться. В ходе личных бесед они тоже спрашивают, что им делать, выезжать ли в соседнии страны», — сказала она.



По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект негативно скажется на экономической сфере страны и может затронуть не только НКО, но и сферы образования и сельского хозяйства, которые получают грантовые средства из-за рубежа.

Коллеги Бекешева Суйунбек Омурзаков и Нуржигит Кадырбеков предложили прописать в законопроекте, что к политической деятельности не относится деятельность в области образования. Нардеп Эльдар Абакиров в свою очередь обратил внимание на то, что нормы с законопроекте прописаны «слишком широко».

Авторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что что этот документ нужен для обеспечения безопасности Кыргызстана и его нужно было принять еще 10 лет назад.

Депутаты приняли ту версию законопроекта, которую одобрили члены Комитета по конституционному законодательству и госустройству 20 февраля — они исключили из законопроекта «об иностранных представителях» норму об уголовной ответственности.

Законопроект как в России

Изначально документ инициировала группа из более чем 30 депутатов. Однако после критики инициативы часть депутатов отозвала свои подписи. Сейчас в числе инициаторов 19 нардепов.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

В случае нарушения норм законопроекта НКО в первый раз получит письменное уведомление от госоргана с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не более одного месяца. Если НКО не устранит нарушение, то ее деятельность будет приостановлена на срок не более 6 месяцев. В случае повторного неустранения нарушения НКО грозит ликвидация.

В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

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