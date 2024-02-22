Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) досрочно прекратили полномочия депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева. Такое решение они приняли на заседании 22 февраля.



На заседании стало известно, что оба депутата написали заявление о сложении полномочий. Причины пока неизвестны, ни Матраимов, ни Ражабалиев пока не делали никаких заявлений.

Искендер Матраимов был избран депутатом Жогорку Кенеша от Кара-Суйского одномандатного округа. Он является родным братом,объявленного в розыск экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова.

Ражабалиев же был избран депутатом от Баткенского одномандатного округа. До этого он был зампредом Таможни и проходил по делу о коррупции на таможне совместно с Матраимовым. В 2021 году Первомайский райсуд Бишкека признал Ражабалиева виновным в коррупции и приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов. Также сообщалось, что он выплатил еще 12 млн сомов за ущерб, нанесенный государству.

Это не первая сдача мандаты со стороны депутата, связанного с Райымбеком Матраимовым.

14 февраля депутатский мандат сдал Абдыбахаб Боронбаев. Он не сообщил причин, по которым решил сложить свои полномочия.

До того, как стать депутатом Боронбаев также работал в Таможенной службе и был начальником Юго-Западной Таможни. В 2020 году он был фигурантом дела о коррупционных схемах на таможне наряду с экс-таможенниками Матраимовым и Ражабалиевым. В 2021 году суд признал Боронбаева виновным в коррупции и приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов. Также он возместил государству 8 млн сомов ущерба.

Ранее телеканал Region TV, который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, выпустил несколько видеоматериалов, где говорилось о том, что депутаты, связанные с Матраимовым, должны сдать свои мандаты. В одном из роликов говорилось об Искендере Матраимове, Надире Нарматовой, Айбеке Осмонове, Шайлообеке Атазове и Нурлане Ражабалиеве.

Искендер Матраимов, комментируя подобные требования, сказал, что не несет ответственность за своего брата. Нарматова и Осмонов заявили, что не имеют связей с Райымбеком Матраимовым, а Атазов сказал, что «мандат ему дал народ, пусть он и отбирает».

Борьба с Матраимовым

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.



В октябре 2020 года в Кыргызстане сменилась власть и одним из обещаний, данных народу, действующим президентом Садыром Жапаровым, было заверение посадить Райымбека Матраимова.



В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет. Несмотря на то, что суд признал Матраимова виновным, его отпустили из-под стражи.

26 января 2024 года стало известно, что Райымбек Матраимов объявлен в розыск. Сейчас его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в городах Бишкек и Ош конфисковано имущество Матраимова стоимостью $80 млн. Вскоре в ГКНБ сообщили, что государству передано имущество на сумму более $34,8 млн.

Ташиев отмечал, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану». Также в стране, по заявлениям главы ГКНБ, идет «чистка госорганов» от кадров Матраимова.

Сейчас местонахождение Матраимова неизвестно. В конце прошлого года СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что он покинул страну и вылетел в Дубай.