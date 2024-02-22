Три спецдокладчика Совета по правам человека ООН обратились к властям Кыргызстана с просьбой прокомментировать блокировку сайта Kloop.kg, судебное дело о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа», законопроект об иностранных представителях («иноагентах») и объяснить соответствуют ли эти действия международным обязательствам страны в сфере политических и гражданских свобод.

Само обращение спецдокладчики направили властям Кыргызстана еще в конце октября 2023 года — пока государственные органы не предоставили на него ответ. К февралю 2024 года Октябрьский райсуд вынес решение о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа».

В письме говорится, что судебные процессы против независимого издания «Клооп» могут стать «пугающим сигналом» для других независимых СМИ, активистов и правозащитников, критикующих действия властей.

«Особое беспокойство вызывает тот факт, что, хотя ходатайство направлено против [общественного фонда] “Клооп Медиа” за предполагаемые неточности в их уставе, большинство обвинений сосредоточено на содержании журналистской работы “Клооп Медиа”. В нем говорилось, что публикации издания содержат «резкую критику» властей, деморализуют общественность и были направлены на подстрекательство», — считают спецдокладчики.

В документе указывается, что подобный иск создает «серьезный риск» нарушения прав на свободу объединений. В письме упоминается, что в обвинениях против «Клооп Медиа» цитируются несколько экспертов-лингвистов, которые обвиняют издание в распространении «ложной и негативной информации».

«Мы не хотим предрешать точность этих обвинений, мы серьезно обеспокоены неоднократными нападками на “Клооп Медиа”, которые, судя по всему, связаны с их работой в качестве независимого СМИ, зарегистрированного в качестве общественного фонда в соответствии с Законом «Об НКО»», — говорится в обращении.

Кроме того, спецдокладчики обеспокоены использованием закона «О защите от ложной информации» для того, что подавить независимые СМИ, тем самым ограничивая свободу слова, а также активным продвижением законопроекта об иностранных представителях.

В своем обращении ООН просил следующую информацию, которую так и не получил:

любую дополнительную информацию и/или комментарии, которые могут у вас возникнуть по поводу вышеупомянутых случаев возможного нарушения;

подробную информацию о законности блокировки сайта Kloop.kg и том, насколько это соответствует международным обязательствам Кыргызстана в области прав человека;

подробную информацию об иске о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа» и предполагаемых «ложных заявлениях» в публикациях издания;

каким образом продвигаемый законопроект об иностранных представителях соответствует международному законодательству в области прав человека, особенно в отношении права на свободу выражения мнений, свободу объединений, права на неприкосновенность частной жизни и права на недискриминацию;

какие меры были приняты властями для обеспечения журналистам и независимым СМИ в Кыргызстане доступа к информации, работы в благоприятной среде и осуществления своей законной деятельности без притеснений, запугивания, стигматизации, криминализации или репрессий любого вида.

9 февраля Октябрьский райсуд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юрлиц «Клоопа», на том основании, что устав организации не распространяется на журналистскую деятельность.

На суде также выступили государственные эксперты-лингвисты, по оценке которых в публикациях «Клоопа» была «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Фонд будет обжаловать это решение в городском суде Бишкека.

Записи обоих заседаний суда, на которых государственные эксперты давали свои показания по иску о ликвидации «Клооп Медиа» можно посмотреть по ссылке тут по ссылке, а короткую версию здесь.

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Боретесь за свои права? У вас бред! Пересказываем заключение судебной экспертизы материалов «Клоопа»