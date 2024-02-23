Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, исключив сроки давности по делам о коррупции, мошенничестве и растрате имущества. Указ Жапаров подписал 22 февраля.

Согласно нему, сроки давности исключат из следующих статей:

коррупция;

мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения;

присвоение или растрата вверенного имущества совершенное в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения;

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения.

Также теперь нельзя прекращать уголовные дела по другим статьям из-за истечения срока давности, если не был возмещен материальный ущерб.

По итогам 2023 года Кыргызстан опустился в Индексе восприятия коррупции, которую ежегодно составляет организация Transparency International. Как отмечают в Transparency International, «за четыре года Кыргызстан превратился из оплота демократии с динамичным гражданским обществом в консолидированное авторитарное государство, где система правосудия используется для преследования недовольных режимом».

При этом силовые структуры постоянно сообщают о задержаниях подозреваемых по делам о коррупции, в том числе в госорганах. Однако многих фигурантов таких дел зачастую отпускают после возмещения ущерба под домашний арест или под подписку о невыезде, а в судах они получают лишь штрафы.