Министерство финансов США ввело санкции против кыргызстанской компании «Укон» за связи с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно их данным, компания «Укон» занималась «деятельностью в секторе экономики Российской Федерации, предназначенной для поддержки российской военно-промышленной базы».

В базе данных Минюста Кыргызстана говорится, что компанию «Укон» основал в августе 2022 года Гафар-Заде Мехти Фикрет оглу. В качестве основного вида деятельности указана «оптовая неспециализированная торговля», но чем именно торгует компания не уточняется.

В санкционный список США также попали казахстанские компании Da Group 22 и Elem Group. Согласно официальный данным, оба предприятия занимаются торговлей электронными и телекоммуникационным оборудованием и их частями.

Под санкции также попала арабская компания Polarstar Logistics, которая имеет филиалы в разных странах, в том числе и в Узбекистане. На сайте компании говорится, что они занимаются грузоперевозками, включая товары для государственных проектов.

Несмотря на то, что Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину на деле власти республики продолжают тесное сотрудничество с РФ по разным сферам, в том числе в экономике и торговле.

На фоне этого США и страны Евросоюза не раз предупреждали Кыргызстан о необходимости не допустить, чтобы страна использовалась Россией для обхода санкций, наложенных на РФ из-за вторжения в Украину.

В июле 2023 года США ввели санкции в отношении нескольких кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.

После этого в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».



В Госкомитете допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании, которые могли и не знать о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

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