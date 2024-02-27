Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что из государственного бюджета планируется выделить $500 млн на проект Камбаратинской ГЭС-1. Об этом как пишет «Азаттык» со ссылкой на слова Жапарова на коллегии Минкультуры 26 февраля.

По его словам, 28 мая в Женеве Кабмин представит информацию про проекту строительства ГЭС.

«На проект “Камбар-Ата-1” мы нашли $500 млн. Еще $500 млн мы выделим из бюджета до завершения строительства. К осени этого года мы закончим строительство моста и городка, где будут жить рабочие. Для полного завершения строительства ГЭС необходимо около $4,5 млрд. Даст Бог, мы найдем эти средства в Женеве и построим ГЭС “Камбар-Ата-1”, избавившись от дефицита в энергетике», — сказал Жапаров.

8 июня 2022 года состоялась церемония начала строительства Камбаратинской ГЭС-1. Она должна стать крупнейшей станцией, которая будет вырабатывать больше электроэнергии, чем Токтогульская ГЭС. По проекту, у нее будет плотина высотой в 256 метров.

Перед началом строительства президент Садыр Жапаров говорил, что Кыргызстан будет возводить новую ГЭС совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Также он пообещал, что «Камбар-Ата-1» заработает в ближайшие три-пять лет. Построить эту станцию власти Кыргызстана пытались больше 10 лет.

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии».

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