Министерство природы инициировало проект постановления, которым предлагает отменить запрет на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане. Документ, разработанный Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Кабмине, вынесен на общественное обсуждение 27 февраля.

В Госагентстве отметили, что запрет на добычу урана вводили для защиты здоровья населения и экологии, но его «применение усугубило отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом». В качестве примера приводятся пандемия COVID-19 и санкции против одного из крупнейших торговых партнеров КР России, наложенные на нее за полномасштабное вторжение в Украину.

«Ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020 – 2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. При условии строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении деятельности по добыче урана и тория в Кыргызстане, добыча и экспорт данных полезных ископаемых имеют потенциал стать важными составляющими экономики Кыргызстана», — считают в ведомстве.

Разработчики подчеркнули, что принятие проекта закона будет сопровождаться комплексным подходом, обеспечивающим минимизацию негативного воздействия на экологию и здоровье населения. Так, в Госагентстве обещают ввести строгие экологические нормы и стандарты для недропользователей, добывающих уран и торий. Также обещают минимизировать выбросы вредных веществ, обеспечивать безопасность рабочих и соблюдать нормативы по допустимому воздействию на водные и почвенные ресурсы. Кроме того, власти намерены проводить регулярный мониторинг воздействия деятельности по добыче урана и тория на окружающую среду и здоровье населения и обеспечение обратной связи граждан.

В середине февраля стало известно, что власти Кыргызстана сами намерены разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол с залежами тория и урана. Об этом 19 февраля объявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

По словам главы государства, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли месторождения пойдет в бюджет страны. Саму разработку Кызыл-Омпол он назвал «вторым Кумтором».

Позже в интервью госинформагентству «Кабар» президент заявил, что после того, как на месторождении добудут весь уран и остальные металлы, земля станет наконец «чистой». А сейчас, по словам Жапарова, земля Кызыл-Омпола не пригодна для сельского хозяйства и даже воду там нельзя пить, потому что все пропитано ураном и другими металлами. Президент призвал кыргызстанцев «не пугаться, когда речь заходит об уране».

Разработка Кызыл-Омпола обсуждалась еще в апреле 2019 года. В это время в Иссык-Кульской области и в Бишкеке прошли акции протеста против добычи там урана. В декабре того же года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР».

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Фото на главной иллюстративное / RFE/RL.