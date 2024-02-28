Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев предложил лишить Сооронбая Жэнбекова привилегий экс-президента за связь с объявленным в розыск экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Сам Тумонбаев приходится сватом нынешнему президенту Садыру Жапаров.

По его Тумонбаева, именно Жээнбеков привел на политическую арену Райымбека Матраимова.

«Несколько депутатов, которые были в близком кругу Райымбека Матраимова, ушли. Еще нескольких депутатов пытаются лишить мандатов. Даже министров хотят убрать. Мы забыли о том, кто привел на политическую арену Райыма Матраимова. Они живут за счет государства. Кто это? Это Сооронбай Жээнбеков. […] Когда молодые ребята стояли тут, Жээнбеков, ничего не замечая, сидел тут. Теперь же он сидит в государственной резиденции и получает почет», — заявил Тумонбаев.

Он считает, что с коррупцией нужно бороться равноправно. Депутат попросил создать депутатскую комиссию по лишению Жээнбекова статуса экс-президента. Также он упомянул бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его экс-советника Икрама Илмиянова и экс-премьер-министра Сапара Исакова.

«Почему водитель Атамбаева не ответил? Кроме того, помните Сапара Исакова, который плоскогубцы покупал за 600 долларов? Во время пандемии нецелесообразно использовали деньги, многие погибли» — сказал Тумонбаев.

Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку с поста президента после октябрьских событий 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров, которого в те дни освободили из колонии его сторонники.

Сейчас статус экс-президента есть только у Жээнбекова и Розы Отунбаевы. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства.