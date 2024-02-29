Издание Kaktus.mеdia 29 февраля объявило о начале сбора средств (краудфандинг) для выплат онлайн-газете «Вечерний Бишкек». Ранее суд обязал выплатить «ПроМедиа Плюс» (учредитель Kaktus.media) «Вечернему Бишкеку» 500 тысяч сомов, а журналистку издания Дилю Юсупову — 100 тысяч сомов.

В Kaktus.mеdia отметили, что у издания, как и у журналистки нет возможности выплатить весь штраф.

«Редакция практически все свои средства направляет на выплаты заработной платы, налогов и административных расходов (аренда, коммунальные услуги и прочее)», — добавили в издании.

28 февраля Kaktus.media перечислил 100 тысяч сомов в Центральное казначейство, а оставшиеся 400 тысяч издание издание обязалось погасить до 1 мая.

«Ранее, после вынесения решения Верховного суда, которое редакция считает крайне несправедливым, в Kaktus.mеdia обращались наши читатели с предложением помощи. И теперь у нас нет другого выхода, кроме как с благодарностью ее принять. Вы можете помочь и конкретно Диле Юсуповой. Обо всех поступлениях редакция Kaktus.mеdia будет отчитываться еженедельно. Если в рамках краудфандинговой кампании наберется сумма более 100 000 сомов, которую необходимо выплатить журналисту, то эти средства будут перечислены в “ПроМедиа Плюс”», — говорится в заявлении издания.

Реквизиты Дили Юсуповой (Родионовой):

Optima Bank (карта): 4169 5853 5056 7680 (Сергей Родионов);

Demir Bank (расчетный счет): 1180000034792793;

«О!Деньги»: 0700909382.

«Вечерний Бишкек» подал иск против Kaktus.media в январе 2023 года. Поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Заявитель потребовал опровержения публикации и 50 миллионов сомов от Kaktus.media и нескольких его сотрудников.

23 мая прошлого года Первомайский райсуд Бишкек частично удовлетворил иск «Вечернего Бишкека» и решил взыскать с ответчика Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и еще 500 тысяч сомов с ОФ «Промедиа Плюс» (редакция Kaktus.media). Суд тогда признал, что сообщение о банкротстве «Вечернего Бишкека», опубликованное ранее на сайте Kaktus.media, не соответствует действительности. 4 сентября Бишкекский городской суд оставил в силе это решение.

Приговоры обоих инстанций Kaktus.media обжаловало в Верховном суде. Однако судебная коллегия ВС удовлетворила иск и постановила взыскать взыскать с журналистки Дили Юсуповой 100 тысяч сомов, а с фонда «ПроМедиа Плюс» — 500 тысяч.

В «Институте Медиа Полиси», комментируя иск против Kaktus.media, отмечали, что это является «применением разрушительной тактики SLAPP», цель которой «цензура и наказание ответчика за высказывания по вопросам, представляющим общественный интерес, путем дорогостоящей и длительной судебной тяжбы». Подчеркивалось, что подобные иски «представляет собой одновременно запугивание и злоупотребление судебным процессом».