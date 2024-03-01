Минюст России включил корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL), в которую входит и «Азаттык», в список нежелательных организаций. По данным ведомства, такое решение было принято Генпрокуратурой РФ еще 2 февраля.

В «Радио Свобода» рассказали, что ограничения накладываются, в том числе и на их читателей в России.



Если вы проживаете в России, то вы по-прежнему можете подписываться на каналы RFE/RL и читать или смотреть материалы там. Однако лайкать или комментировать их материалы, особенно если вы проживаете в России, в корпорации не рекомендуют.

«И от репостов, находясь в России, мы рекомендуем отказаться, потому что репосты публикаций “нежелательных организаций” уже признавались российскими судами участием в деятельности такой организации», — обратились в корпорации.

В RFE/RL призвали читателей удалять старые репосты их материалов.

«Репосты в соцсетях материалов “нежелательной” организации лучше удалить, даже если вы делали их много лет назад. За старые репосты вам тоже может грозить обвинение в “участии” в работе “нежелательной” организации, как бы это ни казалось абсурдным и незаконным», — обратились в корпорации.

За нарушение запретов, касающихся «нежелательной» организации, существует административное и уголовное наказание.

По административной статье физическому лицу пока грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Уголовное дело могут возбудить за участие в деятельности «нежелательной» организации, если ранее человека привлекали за это же по административной или уголовной статье. Наказание по уголовной статье — штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные или обязательные работы или лишение свободы до 4 лет.

В Русской службе ВВС напомнили, в реестре «иноагентов» «Радио Свобода» была с 2017 года. СМИ неоднократно штрафовали в основном за отсутствие соответствующей маркировки. Всего было выписано штрафов более чем на 1 млрд рублей.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — международная медиа-корпорация, которая ежегодно получает гранты Конгресса США, американские законы защищают ее независимость.