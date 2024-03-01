Депутат Тазабек Икрамов сообщил, что в Жогорку Кенеше начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом он сказал 29 февраля в интервью «Азаттыку».

На заседании парламента 28 февраля лидер депутатской группы «Элдик» Акылбек Тумонбаев предложил лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Однако, по словам Икрамова, который входит в эту депутатскую группу, в «Элдик» не было обсуждений по этому вопросу.

«Для [начала процедуры] понадобится решение фракции. Необходимо будет собрать подписи трети депутатов. Сегодня идет сбор подписей. После принятия решения фракции оно поступает в комитет. После комитета формируется комиссия из каждой фракции. На каком основании можно лишить [Жээнбекова] неприкосновенности или не лишать решит только суд после того, как комиссия завершит расследование», — сказал он, отметив, что он сам не подписывал этот документ.

По мнению Тумонбаева, именно Сооронбай Жээнбеков привел на политическую арену экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова, который сейчас объявлен в розыск. Депутат на заседании парламента 28 февраля попросил создать депутатскую комиссию по лишению Жээнбекова статуса экс-президента. Также он упомянул бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его экс-советника Икрама Илмиянова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку с поста президента после октябрьских событий 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров, которого в те дни освободили из колонии его сторонники.

Сейчас статус экс-президента есть только у Жээнбекова и Розы Отунбаевы. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства.