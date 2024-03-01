Международный республиканский институт (IRI) опубликовал опрос жителей Кыргызстана, который показал, что рейтинг доверия президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву растет. Также в опросе говорится, что, по мнению респондентов, в стране усиливается борьба с коррупцией.

К январю 2024 года Жапарову доверяет 37% респондентов — это на 2% больше, чем в 2023 году. При этом рейтинг Ташиева к 2024 году достиг 22%, тогда как в 2023 году был на уровне лишь 14%.

Далее по рейтингу следуют депутаты Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков с 12% и Эрулан Кокулов с 6%. Также в рейтинге оказались бывший президент Аскар Акаев и президент России Владимир Путин с 1% голосов. В списке всего две женщины — депутатка Эльвира Сурабалдиева с 3% и экс-президентка Роза Отунбаева с 1%.

Также, согласно опросу, кыргызстанцы считают, что в стране усиливается борьба с коррупцией. Если в 2023 году только 38% респондентов считали, что для борьбы с коррупцией прилагается достаточно усилий, то в 2024 году их количество достигло 54%.

При этом самым коррумпированными госорганами кыргызстанцы считают ГУОБДД, суды, милицию, медучреждения, таможенную и налоговую службы.

Больше всего кыргызстанцев продолжает волновать безработица, отсутствие денег на удовлетворение основных потребностей, рост цен, низкие зарплаты и пособия, проблемы с жильем.

Кроме того, большинство респондентов верят, что демократия является наилучшей формой правления для Кыргызстана. Также большинство опрошенных верят, что президент учитывает их интересы и желания при принятии своих решений.

По информации IRI, опрос проводился в период с 21 декабря 2023 года по 19 января 2024 года путем компьютерного персонального интервьюирования. Всего в опросе приняли участие 1500 жителей Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше. Интервью проводились на кыргызском (79%), русском (21%) и узбекском (1%) языках. Опрос финансировался Агентством США по международному развитию.