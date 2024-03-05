Первомайский райсуд Бишкека 28 февраля признал активиста Мелиса Аспекова виновным в приготовлении массовых беспорядков. По решению суда, его приговорили к 7 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сын Аспекова сообщил, что они будут обжаловать решение райсуда в вышестоящей инстанции.

Мелиса Аспекова задержали в конце сентября 2023 года по обвинению в приготовлении к массовым беспорядкам. Перед этим в соцсетях распространились аудиозаписи, на которых, как утверждалось, звучал его голос.

Это уже не первый приговор в отношении активиста. В марте 2022 года Первомайский райсуд столицы приговорил Мелиса Аспекова к 7 годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство. В июле того же года решением Бишкекского горуда срок его наказания был сокращен на год. В мае 2023 года активиста освободили из колонии по амнистии, согласно указу президента.

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. По его словам, на выборах президента он возглавлял Чуйский областной штаб Садыра Жапарова. Но представитель Жапарова Александр Мощин говорил, что Аспеков ни официально, ни юридически отношения не имел к штабу. Однако известно, что Аспеков вовлекался в предвыборную агитацию Садыра Жапарова.