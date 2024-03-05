«Всемирный Альянс за гражданское участие» (Civicus) включил Кыргызстан в список стран, за которыми следует усиленно наблюдать из-за продвижения «репрессивных законов». Об этом 5 марта сообщили в самом альянсе.

Отмечается, что новый список наблюдения Civicus Monitor приурочен к 55-й сессии Совета ООН по правам человека. В него включены пять стран, в которых наблюдается заметное снижение гражданских свобод. Помимо Кыргызстана в этот список включены Палестина, Пакистан, Сенегал и Венесуэла.



Как сообщили в Civicus, поводом для включения в Кыргызстана в этом список стало продвижение в республике репрессивных законов, направленных против НКО и ограничивающие свободу выражения мнений. В качестве примера приводятся законопроекты об «иностранных представителях» («иноагентах») и проект закона о СМИ.



По мнению альянса, «оба закона напрямую созданы по образцу законов путинского режима, которые имели разрушительные последствия для российского гражданского общества и СМИ». Сейчас оба документа находятся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

Исследовательница Европы и Центральной Азии в Civicus Тара Петрович добавила, что законы «об иноагентах», якобы призванные обеспечивать национальную безопасность, на самом деле являются инструментом авторитарных режимов, стремящихся «фактически упразднить гражданское общество и подавить критические голоса».

«Повсюду, где эти законы были внедрены, они привели к массовым закрытиям НПО», — говорит она.

Правозащитники отметили, что обсуждение репрессивных законопроектов в Кыргызстане ведется на фоне давления на независимые СМИ. Так, в начале этого года в офисах редакции 24.kg и Temirov Live силовики провели обыски. После офис 24.kg опечатали и возбудили в отношении информагентства уголовное дело о пропаганде войны, а 11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live были арестованы. 9 из них подозревают в «призывах к беспорядкам», а главу медиа Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова – еще и в «организации» этих призывов. В феврале Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать Kloop Media — одно из юрлиц «Клоопа».

Civicus cейчас оценивает гражданское пространство Кыргызстана как «репрессированное». Ниже в рейтинге стоит лишь статус «закрытое».

«У Кыргызстана все еще есть возможность противостоять тенденции репрессий в регионе. Вместо того, чтобы все больше перенимать жесткую тактику своих соседей, ему следует признать неоценимый вклад своего энергичного гражданского общества и независимых СМИ», — заявила Петрович.



Ранее международная правозащитная организация Freedom House включила Кыргызстан в категорию «несвободных стран» — республика признается таковой четвертый год подряд.



Уровень свободы в Кыргызстане Freedom House в 27 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 23 балла из 60. Такие же показатели были и в прошлом году.



С 2009 по 2020 год Кыргызстан находился в категории «частично свободных стран», но с 2021 года республика включена в список «несвободных стран» вместе с другими странами Центральной Азии.