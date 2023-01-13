Компания «Издательский дом “Вечерний Бишкек”» подала иск на издание Kaktus.media в Первомайский райсуд.

По данным Kaktus.media, поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Суммарная сумма иска – 50 млн сомов.

«Из них 25 млн сомов требуют с журналиста Дили Юсуповой, главного редактора Натальи Тимирбаевой, а также с учредителя Дины Масловой. Остальные 25 млн сомов “Вечерка” требует с самого издания. ЗАО считает, что в статье даны неверные сведения о закрытии издания и банкротстве. Компания также требует публикации опровержения», – сообщили в Kaktus.media.

Статья о закрытии «Вечернего Бишкека» вышла на сайте Kaktus.media 29 декабря. Там сообщалось, что с 1 января 2023 года «Вечерний Бишкек» закрывается и вышел последний номер газеты. В издании отмечали, что электронная версия «Вечернего Бишкека» продолжит работу.

В «Вечернем Бишкеке» написали, что требуют 50 млн сомов за моральный ущерб.

«Само название публикации содержит не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, поскольку газета “Вечерний Бишкек” не закрывается и продолжает свою деятельность. Юридическое лицо ЗАО “”Издательский дом “Вечерний Бишкек””, как учредитель газеты, также не находится в процессе ликвидации», – написали на сайте издания.

Там отметили, что после публикации своей новости Kaktus.media внес изменения в текст и название публикации, но «за этот период прежняя публикация успела распространиться в соцсетях и вызвать определенный резонанс».

«Безапелляционное утверждение о закрытии газеты “Вечерний Бишкек” и банкротстве ЗАО “Издательский дом “Вечерний Бишкек”” безусловно повлияли на общественную оценку предпринимательской и профессиональной деятельности издания. Публикация вызвала общественный резонанс и отток рекламодателей и прочих контрагентов», – говорится в заявлении истца.