Первомайский районный суд Бишкека 23 мая вынес решение по иску «Вечернего Бишкека» к изданию Kaktus.media. Об этом сообщили в самом издании.

По их информации, на заседании суд частично удовлетворил иск «Вечернего Бишкека» и решил взыскать с ответчика Дили Юсупова 500 тысяч сомов и еще 500 тысяч сомов с ОФ «Промедиа Плюс» (редакция Kaktus.media).

Суд признал, что сообщение о банкротстве, опубликованное ранее на сайте Kaktus.media, не соответствует действительности.

В редакции Kaktus.media сообщили, что будут обжаловать это решение суда. Кроме этого, по данным издания, судья запретила вести запись озвучивания решения.

«Вечерний Бишкек» подал свой иск против Kaktus.media в январе этого года. Поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Заявитель потребовал опровержения публикации и 50 млн от Kaktus.media и нескольких его сотрудников.



Статья о закрытии «Вечернего Бишкека» вышла на сайте Kaktus.media 29 декабря 2022 года. Там сообщалось, что с 1 января 2023 года «Вечерний Бишкек» закрывается и вышел последний номер газеты. В издании отмечали, что электронная версия «Вечернего Бишкека» продолжит работу.